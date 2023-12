Sindikat: 'Učenici su provocirali profesora, bešćutni su. Neka profesor angažira odvjetnika'

Izvanredni otkaz dobio je profesor koji je, kako se na snimci vidi, nasrnuo na učenika jedne zagrebačke srednje škole. Policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu.

Na snimci se vidi kako profesor nasrće na učenika koji je prišao do njegova stola i nešto mu rekao. Potom gura učenika do vitrine s koje potom uzima tupi željezni predmet i njime, u naguravanju, nekoliko puta snažno udara učenika u stražnji dio glave.

Da je profesor bio pijan, potvrdio je i ministar Radovan Fuchs.

Za vrijeme sukoba učenici su uglavnom sjedili i smijali se, a nekolicina se umiješala kako bi razdvojila učenika i profesora. Sve je komentirala i Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

- Pregledavajući video ostali smo zatečeni cijelom situacijom u kojoj učenici ničim izazvani provociraju reakciju nastavnika, koji u početku pokušava izaći iz učionice, ali ga učenici u tome sprečavaju i dolazi do naguravanja, ali i nemile reakcije nastavnika. Je li u pitanju TikTok izazov ili provokacija nastavnika od 60 godina samo da bi se vidjela reakcija, ne znamo. Ali ono što brine je bešćutnost učenika prema nastavniku koji se evidentno ne može nositi s provokacijom - rekla je Lovrić za Index.

- Rad u razredu postaje sve složeniji, izazovi u radu nastavnika sve veći, a nastavnici nemaju adekvatnu podršku i zaštitu u svom radu - dodala je.

'Ključno je pitanje kako je uopće moguće da učenik nasrne na svog nastavnika'

- Ravnateljica je po hitnom postupku najavila izvanredni otkaz, a kako kolega nije član sindikata, jedino što mu možemo savjetovati jest da obavezno angažira odvjetnika kako bi njegova prava bila zaštićena i kako bi se čula i njegova strana. Kada se kaže da škola mora biti mjesto nulte tolerancije na nasilje, zaboravlja se da se to ne odnosi samo na zaštitu učenika, već i svih radnika u školama pa tako i nastavnog osoblja - zaključila je Nada Lovrić.

Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod smatra da je otkaz nastavniku posljedica jednog nesretnog događaja koji se nažalost događaju u školama. Ističe kako je u školama sve više vršnjačkog nasilja, ali i nasrtaja učenika na nastavnike.

- Vrlo rijetko se zna dogoditi, ali se, kao što vidimo, događa, da dođe do sukoba između nastavnika i učenika. Nema dvojbi da se ovo nije smjelo dogoditi. Tko je tu sve zakazao, ne znam, to će pokazati istraga. U školi postoje oni koji su zaduženi za praćenje rada nastavnika i ako se nije napravilo sve što je trebalo, onda će to biti sankcionirano. Naravno da je ključno pitanje kako je uopće moguće da učenik nasrne na svog nastavnika - rekao je Stipić.

Dodao je da živimo u društvu u kojem je huligansko ponašanje postalo poželjno.

- Mladi ljudi sve to prate i vide da vrlo lako mogu postati heroji time što će se sukobiti, u ovom slučaju sa svojim nastavnikom. Pritom sigurno da u školama ne postoje određeni mehanizmi koji bi zaštitili i nastavnike i učenike. Nastavnike ne mogu zaštititi zato što sustav pedagoških mjera koje ima škola, u slučaju kada se jedan učenik ne ponaša kako treba, sve svede na beskrajne opomene i učeniku se ništa ne dogodi - tvrdi Stipić.

'Za ono za što će učenik dobiti najblažu mjeru, nastavnik će dobiti otkaz'

S druge strane nastavnik, kaže Stipić, posebice kod ovakvih situacija, odmah dobije otkaz.

- Dakle, postoji nesrazmjer. Za ono za što će učenik dobiti najblažu mjeru, nastavnik će dobiti otkaz. Cijeli sustav je tako postavljen. Uvijek se ide u korist učenika - rekao je.

Stipić kaže i da je doznao da je nastavnik bio u teškim životnim situacijama, suočen s nizom traumatičnih događanja i problemima.

- To nije opravdanje, ali svi svoje probleme nosimo i očigledno je u toj situaciji reagirao ovako kako nije smio - istaknuo je Stipić.

- Uostalom, što nastavnik može napraviti u situaciji kada učenik nasrne na njega? Može ne napraviti ništa i biti izložen nasilju ili se obraniti i kada to napravi, vrlo lako mu se može dogoditi ovo što se dogodilo ovom nastavniku. Posebice je problem u strukovnim školama, kao što je ova, u kojoj nastavnici ne žele raditi zato što su svjesni toga da se puno lakše mogu suočiti s ovakvim situacijama. One su češće u strukovnim školama - rekao je Stipić.