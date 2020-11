Sindikat učitelja: 'Fuchsu ćemo predstaviti podatke o uvjetima rada u vrijeme pandemije'

Sindikat hrvatskih učitelja izvijestio je kako su pozvani na sastanak s ministrom Fuchsom, što su sami inicirali, a kako bi mu predstavili podatke o uvjetima rada u sustavu obrazovanja u vrijeme pandemije koronavirusa

<p>"Kao odgovorni socijalni partneri, inicirali smo sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja jer se problemi prvo moraju pokušati riješiti dijalogom te smo idućeg tjedna pozvani na sastanak s ministrom Fuchsom i to kao Vertikala sindikata obrazovanja", najavili su iz sindikata.</p><p>Ističu kako će na sastanku predstaviti analize prikupljenih podataka s terena koji se tiču uvjeta rada u vrijeme pandemije te nejednakog položaja zaposlenika s ugovorima na određeno.</p><p>Naglašavaju kako je cilj prikupiti stavove iz škola te inzistirati na rješavanju uočenih problema kako bi sustav obrazovanja bio kvalitetniji za sve njegove dionike.</p><p>Poručuju kako su se kao sindikat primarno borili za rješavanje problematike zaostajanja plaća, ali da u sustavu postoje i brojni drugi problemi koje je potrebno rješavati.</p><p>Naglašavaju da su to problemi koji se tiču uvjeta rada u vrijeme pandemije, problem zabrane zapošljavanja, omogućavanje dodatnih programa za prevenciju stresa, jačanje motivacije i kognitivnih sposobnosti učenika, rješavanje dugotrajnih problema nejednakog položaja zaposlenika s ugovorima na određeno te izmjene mnogih zastarjelih i neefikasnih pravilnika i zakona.</p><p>"Kontinuirano ukazujemo na goruće probleme u sustavu. Upravo zato otvorili smo online akcije 1 i 2 kako bi prikupili stavove zaposlenika o uvjetima rada tijekom covid-19 pandemije jer smatramo da je od ključne važnosti uvažavanje mišljenja struke, detektiranje problema te inzistiranje na njihovom rješavanju", navodi se u priopćenju.</p><p>Naglašavaju također kako je prošlo godinu dana od velikog prosvjeda na Trgu bana Jelačića na kojem su se izborili za veća materijalna prava zaposlenih u sustavu obrazovanja.</p><p>"U siječnju 2021. godine nastupit će primjena rasta osnovice i primjena prava po Uredbi i Sporazumu te će svim zaposlenicima u sustavu obrazovanja, s ovim zadnjim korakom isplate, plaće rasti ukupno 6,11 posto plus 6,12 posto, a pojedinim zaposlenicima i više, što predstavlja najveći rast plaća u sustavu obrazovanja unutar 13 mjeseci, a sve kao rezultat najdugotrajnijeg štrajka u Hrvatskoj", stoji u priopćenju.</p>