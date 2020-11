Procvao mu biznis za instrukcije u koroni: 'Učenicima se dijele petice, a znanje? Nema ga!'

Robert vodi tim od 85 instruktora, većinom mladih profesionalaca i studenata, koji od jeseni drže instrukcije iz matematike preko interneta. O tome je razmišljao već dvadesetak godina

<p>Najbolji instruktori su najčešće oni koji su najzabavniji. Imamo jednog instruktora koji se igra kartama, ali ne izvodi iluzionističke trikove nego trikove koji imaju matematičku pozadinu.</p><p>Ti misliš da je to trik, ali nije, on koristi matematiku i zna točno što će mu ispasti kao rezultat. Čovjek na kraju sata pokaže učeniku trik i da djetetu za zadaću da shvati u čemu je fora. Dijete jedva dočeka iduće instrukcije i to je pristup koji daje dobar učinak. Kad se sprijateljiš s djetetom na zabavnoj razini, postižeš najviše, počinje priču o svom novom projektu <strong>Robert Pavlik</strong>, osnivač platforme eMatematika.</p><p>Robert vodi tim od 85 instruktora, većinom mladih profesionalaca i studenata, koji od jeseni drže instrukcije iz matematike preko interneta. Nakon što je proveo 15-ak godina na menadžerskim i direktorskim pozicijama, ovaj inženjer strojarstva odlučio je vratiti se ideji koja u njemu kuha još od studentskih dana.</p><h2>Uložio ušteđevinu</h2><p>- Držao sam instrukcije od 1997. do 2000. i tad sam imao plan pokrenuti nešto slično ovome. Želim pokriti svaki grad i svako selo u Hrvatskoj jer svugdje postoji potreba za instrukcijama iz matematike. Većina ljudi koji bi ih mogli držati odselili su se u Zagreb ili druge velike gradove, a ovako zaista mogu pomoći svima - govori Robert.</p><p>Zapošljava najviše studente zbog dva razloga: želi im dati priliku da negdje počnu, a studentski ugovori osiguravaju im dobre satnice. No zapošljava i mlade profesore te inženjere koji su mu se pridružili jer vide u tome potencijala. Cijela stvar za sada se financira iz njegove osobne ušteđevine.</p><h2>Srednjoškolci se muče</h2><p>- Aplicirao sam na poticaje za samozapošljavanje, dobro sam to razradio, a znam to raditi jer sam bio direktor više od deset godina. Znam raditi planove. Međutim, vrlo sam nisko ocijenjen uz objašnjenje da nemam iskustva i da nije inovativan projekt. Sad sam uložio prigovor na nagovor jedne od gospođa koje ondje rade. Inače sve je iz privatne ušteđevine koju sam gradio tijekom 15 godina uspješnog rada. Ovo objašnjenje da nemam iskustva u instrukcijama - ali ja nisam instruktor, ja sam organizator posla, menadžer koji ovo želi dići na višu razinu, i u tome imam iskustva - objašnjava i dodaje da ga mladi intelektualci s kojima radi inspiriraju za rad od 6 sati do ponoći.</p><p>Trenutno imaju oko 60 učenika, s tim da im se svaki dan javlja još roditelja i učenika. Najviše objašnjavaju algebru, korjenovanje, a za sada im se najviše javljaju učenici završnih razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole.</p><p>- Radi se o nizu rupa u znanju. To su problemi koje prvo instruktori moraju zakrpati da bi objašnjavali dalje. Imate primjer 5 - 7, djeca to zovu ‘minusiranje’. Taj naziv u matematici ne postoji - govori Robert i dodaje:</p><p>- Je li moguće da je 48% učenika odlično? To nije moguće jednostavno, Gaussova krivulja tako ne funkcionira. Događa se to da se daju petice šakom i kapom, pogotovo sad zbog korone. A gdje je znanje? Nema ga.</p><h2>Drže instrukcije i za faks</h2><p>Drže instrukcije za osnovnu i srednju školu, ali i fakultet. Nakon svakog sata roditelj i dijete ocjenjuju instruktore. Robert se nada da će taj sustav i potaknuti instruktore da budu dobri, a pomaže mu i u spajanju instruktora s učenicima.</p><p>- Ovo štedi i vrijeme i roditeljima, i djeci, i instruktorima. Već smo prebacili djecu na online školovanje, dobili su upute i djeca to normalno slušaju, snađu se, prilagode. Međutim, roditelji su tu još problem i vidjet ćemo kroz vrijeme, ali skeptični su, i s pravom. Sve je to kod nas dosad bilo veoma neorganizirano i izostao je pravi efekt kod dijela djece. To se vidi i na instrukcijama, najviše ih traže srednjoškolci koji su taman završili prvi srednje. Naš princip funkcionira jer se bazira i na kontaktu očima te stavlja fokus na zadatak, obje strane ga vide, vide se i međusobno preko kamere i to je ono što mi je vrlo važno - zaključuje Robert, koji planira uskoro pokrenuti i instrukcije za djecu bez roditeljske skrbi.</p>