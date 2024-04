Sindikat za 24sata o kapetanu koji trune u turskom zatvoru: Ovo je kriminalizacija pomoraca

Kapetan Marko Bekavac, koji je zapovijedao brodom Phoenician - 1, koji je u vlasništvu kompanije Iskenderun, a plovi pod panamskom zastavom, još sjedi u turskom zatvoru u Ankari. Tamo je već sedam mjeseci, nakon što je na njegovom brodu pronađena droga. Da je nešto sumnjivo, Bekavac je shvatio odmah kod utovara u Kolumbiji. Drogu je policija navodno pronašla već tamo. No nisu mu pokazali što su našli niti je dobio ikakve papire, a nakon intervencije turske ambasade, brod je pušten da ide u Istanbul. Policajci su, kako kaže brat, brod pregledavali i sa psima tragačima. Kad su pristali u Tursku, Bekavac je sam pozvao policiju da im javi što je bilo u Kolumbiji. Turska policija je tad navodno opet pronašla drogu te zatvorila Bekavca i deset od 20 članova posade.

- A nije dobro, još je u tom zatvoru, uvjeti su takvi kakvi jesu. Čekam da dobije taj novi bon s ograničenim minutama da mi se može javiti. Mi se trudimo, odvjetnica se javlja svim institucijama. Treba nam odvjetnik u Ankari koji će zaštititi njegova prava, a ne kompaniju. Ovaj odvjetnik koji je sad tamo je poslan od strane kompanije i radi za njihove interese. Moj brat želi da se uključe i Interpol i DEA u istragu, da se istraga provede i da proces bude pravičan i zakonit - govori Jozo Bekavac, brat zatvorenog kapetana.

Foto: PIXSELL

'Ovo je tipična kriminalizacija pomoraca'

U pripremi je optužnica koju Bekavac nije potpisao jer su mu ju dali na turskom, kojeg on ne govori. Ročište na kojem bi optužnica trebala biti potvrđena ili odbačena je u lipnju. Vrijeme curi, a kapetan je u bezizlaznoj situaciji.

- Ovo je kriminalizacija pomoraca - govori Neven Melvan iz Sindikata Pomoraca.

Njima se obitelj javila čim je Bekavac uhićen i u stalnom su kontaktu.

- Do lipnja ne možemo očekivati ništa novo. Sindikat je vezan za radno pravo, pa ne možemo pokriti ovaj dio oko krivičnog djela. Ali smo pogledali i imamo čovjeka u Turskoj, ITF inspektora, koji je član iste krovne organizacije, upoznat je sa situacijom i možda može naći nešto na terenu. Pravosudni sustav ide tako da se optužnica podigne ili odbaci. Ovo je tipična kriminalizacija pomoraca. Čovjeka su stavili u zatvor zbog nečega na što on nema utjecaja, ne može imati utjecaja na kompletan teret 24 sata dnevno i znati gdje se što nalazi. Ne samo on, nego i drugih 10 članova posade koji su s njim u zatvoru. Ostalih devet je pušteno i to je jedna čudna priča. Nema kriterija po kojem su jedni zatvoreni, a drugi pušteni. Problem je što ta istraga traje predugo, već šest - sedam mjeseci - govori Melvan.

Obitelj se javila svim institucijama u Hrvatskoj, a kapetana je u zatvoru dva puta posjetio hrvatski ambasador u Turskoj.

- Bit ćemo pametniji kad vidimo što će se dogoditi s optužnicom. Ne želim griješiti dušu, iz Ministarstva vanjskih poslova jesu bili kod njega u zatvoru, na samom početku. Provjerio je uvjete u kojima se nalazi i sve što može. Mi smo napravili što smo mogli, preko Međunarodne organizacije transportnih radnika i Međunarodne organizacije u pomorstvu pokušavamo utjecati na Tursku da ubrza istragu i da postupak bude pravičan. Ne znam radi li država iza kulisa neki politički pritisak na Tursku i može li to uopće. Od Hrvatske ne znam da li očekujemo da nešto mogu napraviti. Bili su se strašno angažirali kad su oni dečki bili u grčkom zatvoru, a je li se to samo rasplelo od sebe ili je država nekako pomogla, to ne znam - zaključuje Melvan.

Foto: privatna arhiva

Bekavčeva odvjetnica, Jasna Kotarac, još prije nam je ustupila fotografije navodne zapakirane droge, kao i prijedlog optužnice kojeg su dobili, sedam mjeseci nakon uhićenja.

Foto: privatna arhiva

U prijedlogu optužnice stoji da je kapetan odgovoran za sve prostore broda, osim za zatvorene i zapečaćene spremnike. Ako je istina da je taj dio strojarnice bio zatvoren i da kapetan tome nije imao pristup, u najmanju ruku je neobično da ga se tereti za drogu koja je bila u zatvorenom prostoru kojem pristup imaju samo strojar i prvi časnik. U prijedlogu optužnice se spominju i 'sredstva rata' i da je kapetan odgovoran da se ne prihvate na brod, međutim to nema veze s drogom. Piše i da je trebao pregledati sav teret te da je bio odgovoran da se 'velika količina kokaina' izuzme iz skladišta 2 i 4, međutim, kolumbijska policija je navodno to izuzela bez da su mu pokazali drogu ili dali ikakav dokument. Već tad je Bekavac javio agenciji i vlasniku broda da je brod kompromitiran, ali je navodno nakon intervencije turske ambasade u Kolumbiji, brod pušten u Tursku. Navodi se i da je trebao, nakon operacije u Kolumbiji, narediti posadi da pregleda brod. On je to i napravio, ali im nije naredio da pregledaju strojarnicu zbog visokih razina metana. Turske vlasti ga u jednom dijelu sumnjiče da je prikrivao šverc droge iako je policija pregledala brod u Kolumbiji, a u drugom da je odgovoran prema službenoj dužnosti i da je bio nemaran. Dapače, opis mjesta gdje se droga nalazi u prijedlogu optužnice, stavlja Bekavcu na teret i da je droga bila na vidljivom mjestu. Međutim, ako je tome tako, nejasno je zašto ju kolumbijske vlasti nisu vidjele, kad su već izuzeli dio droge i kako to da je ostatak posade nije vidio.