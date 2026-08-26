Sindikat zbog policajke prozvao Milinu, MUP slučaj ne može komentirati, Most traži ostavke

Sindikat policijskih službenika zatražio je u srijedu smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, a Most i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, jer, ističu, nisu zaštitili policajku koja je u slučaju "Nakaze" bila pod prisilom, a iz MUP-a navode da ne mogu komentirati iskaze i postupak.

Sindikat traži da ministar unutarnjih poslova Davor Božinović hitno preispita odgovornost glavnog ravnatelja policije Nikole Miline za postupanje i izostanak odgovarajuće zaštite policijske službenice i da se pokrene postupak njegova razrješenja. Također, traži da se provede neovisno i cjelovito utvrđivanje odgovornosti svih rukovoditelja koji su sudjelovali u postupanju prema policijskoj službenici nakon predmetnog događaja. Nadalje, traži da se posebno ispita postupanje prema njezinom izvješću, uključujući okolnosti zbog kojih, prema dostupnim informacijama, nadležnom državnom odvjetništvu nisu na odgovarajući način prezentirane sve relevantne činjenice i iskazi.

Zahtijevaju da se ispita jesu li postojali bilo kakvi pritisci, pokušaji odvraćanja ili drugi oblici postupanja kojima bi se policijsku službenicu moglo obeshrabriti od prijavljivanja kaznenog djela. Uz to i preispitivanje odgovornosti rukovoditelja koji su, nakon što su bili upoznati s predmetnim okolnostima, propustili poduzeti odgovarajuće mjere zaštite policijske službenice.

Tvrde da se taj slučaj ne može tretirati kao izolirani incident između policijske službenice i građanke i da je problem puno veći te ukazuje da nešto ne valja u samom vrhu policije. Tijekom postupka otvoren je niz ozbiljnih pitanja o načinu na koji su pojedini rukovoditelji Policijske uprave šibensko-kninske postupali prema vlastitoj policijskoj službenici, kao i o odgovornosti rukovodstva Ravnateljstva policije koje na te okolnosti nije pravodobno i odlučno reagiralo.

Prošle su dvije godine od afere 'Nakaze' zbog koje se Anni Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, sudi za pokušaj prisile prema službenoj osobi. Suđenje je započelo u utorak u Karlovcu, a Dujić se izjasnila da se ne osjeća krivom. Policajka, koja ju je prijavila, iznijela je pojedinosti tog događaja tijekom velikog požara na području Skradina pretprošle godine.

SPS: Policajka štitila ljude i imovinu, a nije dobila zaštitu svog sustava

Ona je, obavljajući svoju službenu dužnost tijekom osiguranja požarišta, postupala po zapovijedi i štitila sigurnost ljudi i imovine, a nakon toga se našla u situaciji u kojoj, prema njezinim navodima, nije dobila očekivanu zaštitu vlastitog sustava, upozoravaju iz Sindikata. Ističu da policijski službenik mora znati da će ga država zaštititi kada zakonito postupa prema građaninu, bez obzira na njegovo ime i prezime, društveni položaj, političke ili druge veze. Ocjenjuju da je izostala odgovarajuća zaštite policijske službenice i ozbiljnih propusta u rukovođenju tom prigodom.

U reagiranju Ministarstva unutarnjih poslova stoji da su iskaz policijske službenice i navodi koje je iznijela kroz svjedočenje pred Općinskim sudom u Karlovcu obuhvaćeni provedenim izvidima nadležnog državnog odvjetništva u okviru kojih su, na zahtjev državnog odvjetništva, od policije dostavljena i očitovanja policijskih službenika. Državno odvjetništvo, u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti, nadležno je ocijeniti proizlaze li iz utvrđenih činjenica elementi kaznenog djela te postoje li osnove za poduzimanje daljnjih radnji iz njihove nadležnosti.

S obzirom na to da se navedene okolnosti razmatraju i u okviru sudskog postupka koji je u tijeku, MUP ne može komentirati sadržaj pojedinih iskaza niti prejudicirati ocjene i odluke nadležnih pravosudnih tijela. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina i u ranijim je javnim istupima vezanim uz ovaj slučaj isticao da policijski službenici koji svoje zadaće obavljaju zakonito, profesionalno i u skladu s pravilima struke imaju njegovu punu potporu te im mora biti osigurana odgovarajuća institucionalna zaštita. To načelo vrijedi jednako za sve policijske službenike te se dosljedno primjenjuje i u tom slučaju, navodi se reagiranju Ministarstva.

Iz Mosta poručuju da, ako su istinite informacije koje su se pojavile u javnosti, glavni ravnatelj policije Nikola Milina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nemaju više što tražiti na čelu policijskog sustava. Želimo javno stati uz tu policajku, ali i uz tisuće poštenih hrvatskih policajaca koji svaki dan rade svoj posao za plaću koja nije dostojna odgovornosti koju nose. Država od njih ne može tražiti da budu hrabri pred kriminalcima, nasilnicima i moćnicima, a onda ih ostaviti same kada se zbog te hrabrosti zamjere nekome tko ima pravo prezime i dobre političke veze, stoji u Mostovu priopćenju.