Anna Dujić državni stan od 91 kvadrata platila je 76.000 €

Anna Dujić, kći bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića ne osjeća se krivom jer je prijetila trudnoj policajki. Radi se o aferi 'Nakaze'. Za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti joj kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine. Istraga protiv nje otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke kojoj je uputila ove riječi bila je odbijena.

- Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu! Snimaj ga, snimaj ih sve i onu policajku j**** joj mater. Dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš - urlala je tim riječima Anna Dujić u kameru RTL-a krajem srpnja ove godine, dok su izvještavali s požarišta kod Skradina i tako pokrenula aferu 'nakaze'.

Državni stan skoro za džabe

Novinar Denis Mahmutović 2024. u seriji tekstova za 24sata otkrio je da je Anna Dujić od Ministarstva obrane kupila četverosobni državni stan u Šibeniku po cijeni znatno nižoj od procjena lokalnih agenata. Stan je poslije preuređen u turistički apartman s četiri zvjezdice. Prema kupoprodajnom ugovoru iz ožujka 2020., stan površine 90,97 četvornih metara, s četiri sobe, kuhinjom, blagovaonicom, izbom, kupaonicom, nužnikom, dvama hodnicima i lođom, plaćen je nešto više od 76.000 eura. To je približno 830 eura po četvornome metru. Plaćen je jednokratno, a u zemljišnim knjigama nije bio upisan kreditni teret. 24sata su objavila detalje ugovora i fotografije apartmana.

Stan je još 1991. MUP dao na korištenje Nediljku Dujiću, tadašnjem djelatniku šibenske policije, i članovima njegove uže obitelji. Godinu poslije nekretnina je prešla na upravljanje MORH-u. Obitelj ju je koristila gotovo tri desetljeća, sve dok Anna Dujić, kao članica uže obitelji i korisnica stana, nije podnijela zahtjev za kupnju. MORH je naveo da je pripadala kategoriji “ostalih korisnika” i da je cijena morala biti tržišna. Međutim, lokalni agenti s kojima su razgovarali novinari vrijednost takvog stana procijenili su između 200.000 i 250.000 eura, ovisno o stanju nekretnine.

Procjenu na temelju koje je stan prodan izradio je stalni sudski vještak Nino Vrcić, nekadašnji zaposlenik Grada Skradina iz vremena kad je gradonačelnik bio Nediljko Dujić. Vrcić je poslije postao direktor Cesta Šibenik, dok je Dujićeva supruga Neda u toj tvrtki radila kao njegova tajnica.

Vrcić je odbacio sumnje u procjenu, objasnivši da ju je 2019. izradio poredbenom metodom, koristeći podatke Porezne uprave, te da mu nitko nije tražio korekcije. Naglasio je i da procjena prije prodaje mora proći propisanu kontrolu.

Nediljko Dujić potvrdio je da poznaje Vrcića, ali je ustvrdio da je kupnja provedena u skladu sa zakonom. Prema njegovim riječima, Anna je novac dobila kao pozajmicu od roditelja i pokojnog djeda koji je radio u Njemačkoj i Austriji. Potvrdio je tad da se stan, odnosno apartman s četiri zvjezdice tijekom ljeta iznajmljuje turistima, dok Anna ostatak godine boravi u njemu. No danas se stan više ne iznajmljuje.