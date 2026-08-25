Obavijesti

News

Komentari 13
VRIJEĐALA POLICAJKU

Anna Dujić državni stan od 91 kvadrata platila je 76.000 €

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 2 min
Anna Dujić državni stan od 91 kvadrata platila je 76.000 €
1
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Anni Dujić počelo je suđenje zbog vrijeđanja policajke. 24sata su u seriji tekstova otkrila da je kći moćnog HDZ-ovca 2024. od Ministarstva obrane kupila stan po cijeno znatno nižoj od procjene lokalnih agenata

Anna Dujić, kći bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića ne osjeća se krivom jer je prijetila trudnoj policajki. Radi se o aferi 'Nakaze'. Za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti joj kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine. Istraga protiv nje otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke kojoj je uputila ove riječi bila je odbijena.

- Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu! Snimaj ga, snimaj ih sve i onu policajku j**** joj mater. Dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš - urlala je tim riječima Anna Dujić u kameru RTL-a krajem srpnja ove godine, dok su izvještavali s požarišta kod Skradina i tako pokrenula aferu 'nakaze'.

Državni stan skoro za džabe

Novinar Denis Mahmutović 2024. u seriji tekstova za 24sata otkrio je da je Anna Dujić od Ministarstva obrane kupila četverosobni državni stan u Šibeniku po cijeni znatno nižoj od procjena lokalnih agenata. Stan je poslije preuređen u turistički apartman s četiri zvjezdice. Prema kupoprodajnom ugovoru iz ožujka 2020., stan površine 90,97 četvornih metara, s četiri sobe, kuhinjom, blagovaonicom, izbom, kupaonicom, nužnikom, dvama hodnicima i lođom, plaćen je nešto više od 76.000 eura. To je približno 830 eura po četvornome metru. Plaćen je jednokratno, a u zemljišnim knjigama nije bio upisan kreditni teret. 24sata su objavila detalje ugovora i fotografije apartmana.

AFERA 'NAKAZE' Policajka na suđenju Anni Dujić: 'Govorili su mi da bi mi se Dujići mogli osvetiti. Bojala sam se...'
Policajka na suđenju Anni Dujić: 'Govorili su mi da bi mi se Dujići mogli osvetiti. Bojala sam se...'

Stan je još 1991. MUP dao na korištenje Nediljku Dujiću, tadašnjem djelatniku šibenske policije, i članovima njegove uže obitelji. Godinu poslije nekretnina je prešla na upravljanje MORH-u. Obitelj ju je koristila gotovo tri desetljeća, sve dok Anna Dujić, kao članica uže obitelji i korisnica stana, nije podnijela zahtjev za kupnju. MORH je naveo da je pripadala kategoriji “ostalih korisnika” i da je cijena morala biti tržišna. Međutim, lokalni agenti s kojima su razgovarali novinari vrijednost takvog stana procijenili su između 200.000 i 250.000 eura, ovisno o stanju nekretnine.

Procjenu na temelju koje je stan prodan izradio je stalni sudski vještak Nino Vrcić, nekadašnji zaposlenik Grada Skradina iz vremena kad je gradonačelnik bio Nediljko Dujić. Vrcić je poslije postao direktor Cesta Šibenik, dok je Dujićeva supruga Neda u toj tvrtki radila kao njegova tajnica.

PRIJETNJE POLICAJKI Nediljko Dujić o kćerinom tipkanju na suđenju: 'Očigledno se vodi rat protiv naše obitelji'
Nediljko Dujić o kćerinom tipkanju na suđenju: 'Očigledno se vodi rat protiv naše obitelji'

Vrcić je odbacio sumnje u procjenu, objasnivši da ju je 2019. izradio poredbenom metodom, koristeći podatke Porezne uprave, te da mu nitko nije tražio korekcije. Naglasio je i da procjena prije prodaje mora proći propisanu kontrolu.

Nediljko Dujić potvrdio je da poznaje Vrcića, ali je ustvrdio da je kupnja provedena u skladu sa zakonom. Prema njegovim riječima, Anna je novac dobila kao pozajmicu od roditelja i pokojnog djeda koji je radio u Njemačkoj i Austriji. Potvrdio je tad da se stan, odnosno apartman s četiri zvjezdice tijekom ljeta iznajmljuje turistima, dok Anna ostatak godine boravi u njemu. No danas se stan više ne iznajmljuje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'
MILJENIK BUCALOVIĆA

Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'

Ljiljana i Milenko Bucalović iz Zagreba na godišnjem odmoru spasili su malu pticu koja je uz njih naučila imitirati i ljudski govor. ‘Oboje smo piloti. Logično je da u našoj obitelji sve leti, pa i ljubimac’, kažu
Pogledajte oblak koji je stigao! Prijete pljuskovi i grmljavina
PONESITE KIŠOBRAN

Pogledajte oblak koji je stigao! Prijete pljuskovi i grmljavina

DHMZ je za danas izdao žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku. I dok je danas na rasporedu kiša, za srijedu je već povratak u toplinske dane.
Jandroković upozorio: Srbija se naoružava napadačkim oružjem
SUSRET SA DIPLOMATIMA

Jandroković upozorio: Srbija se naoružava napadačkim oružjem

Dodao je da Hrvatska mora zapadu tumačiti stanje u regiji jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije niti se sjećaju velikosrpske politike Slobodana Miloševića i raspada bivše države

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026