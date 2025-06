Sindikati se nisu izborili za svoje zahtjeve. Čemu onda ovaj štrajk?

Članovi sindikata u srednjim školama ipak će štrajkati idući tjedan. Usred zaključivanja ocjena, završnih radova i državnih matura. Zahtjevi i ulozi s kojima su ušli u cijelu sindikalnu akciju još u ožujku očito su dovoljno jaki zaposlenima u školama da žele izgurati do kraja. Ovo nije ni prvi ni zadnji put da sindikati pritišću bolne točke kako bi prisilili vlast da im izađe u susret, najčešće za to imaju legitimne razloge. Uostalom, svatko od zaposlenih trebao bi podržavati zakonske poluge i prava na borbu za svoj status. No jesu li prosvjetni sindikati otišli predaleko? Štrajk u danima kad se zaključuju ocjene - i ne, nisu u pitanju samo lijenčine koje žicaju dvojku u zadnjim danima, te u danima kad gimnazijalci izlaze na državne mature koje su im uvjet za završetak srednje škole, to je zaista nepošteno.

