Sindikati ZET-a i Holdinga provode izjašnjavanje o štrajku

Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o spremnosti na štrajk, koji su najavili za 28. rujna jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanjem plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić potvrdio je Hini da je u tijeku izjašnjavanje članstva koje završava u srijedu i najavio da će rezultate objaviti u petak. Tvrdi da nisu dobili pisani poziv uprave na nastavak pregovora ni nove ponude osim što ih je izvijestila da će poduzeti pravne korake vezano uz najavljeni štrajk.

Poručio je da ih objave iznosa njihovih plaća samo učvršćuju u uvjerenju u borbi za svoja prava, jer sami najbolje znaju kakva su im primanja.

Naime, iz Holdinga su objavili kako je u srpnju najmanja neto plaća od 1528 eura isplaćena vozaču u Čistoći koji je bio na godišnjem odmoru, dok je najviša plaća od 2654 eura isplaćena vozaču u Čistoći koji je radio u 3. smjeni, imao 7 prekovremenih sati te primao dodatak za prijevoz i imao porezni odbitak od 1920 eura za četiri člana obitelji.

Sindikati u oba trgovačka društva traže povećanje materijalnih prava radnika, odnosno plaća za 19 posto i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje.

Uprave ZET-a i Holdinga ponudile su povećanje od 4,5 posto, a takvo bi povećanje donijelo između 15 i 40 eura više mjesečno, na primjeru samca u Zagrebu.

Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu mogao bi utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina te druge komunalne usluge, no sindikati ističu da će voditi računa o nužnim poslovima i osnovnim potrebama građana.

Sindikalni predstavnici poručili su da će voditi računa o potrebama građana Zagreba te iskazali spremnost na postizanje dogovora o poslovima koji se tijekom štrajka moraju obavljati. Ne dođe li do dogovora, najavljuju i mogućnost arbitraže.

Prema podacima sindikata, poslodavac je predložio da tijekom štrajka radi više od 2000 od oko 5200 radnika Zagrebačkog holdinga, odnosno oko 38 posto zaposlenih. U ZET-u bi, prema tom prijedlogu, radilo više od 1600 od oko 3900 zaposlenih, odnosno oko 41 posto.

Sindikati taj prijedlog odbijaju jer smatraju da bi time bilo ograničeno pravo radnika na štrajk. Ne dođe li do dogovora, štrajk bi u oba gradska društva, kako je najavljeno trebao početi u ponedjeljak, 28. rujna u 3,30 sati, a sindikalni su predstavnici najavili da bi on, dođe li do njega, mogao trajati više dana.

Predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović pozvali su u petak sindikate gradskih komunalnih službi na razgovor o novom kolektivnom ugovoru, nakon sindikalne najave štrajka. No, u sindikatima tvrde da osim poziva preko medija nisu dobili pisani poziv na nastavak pregovora.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u srijedu da dogovora sa sindikatima ZET-a i Zagrebačkog holdinga još nema te da je štrajk najavljen za 28. rujna "itekako moguć", a još se pregovara o poslovima koji bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za vrijeme štrajka.