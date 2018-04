Siniša, čuvar Isusova groba: "Želim svima sretan Uskrs!"

Na ovaj veliki dan, na ovom najsvetijem mjestu gdje se dogodilo uskrsnuće Kristovo, želim svima, koji danas slave, sretan Uskrs i svako dobro. Onima koji će slaviti Uskrs za tjedan dana, isto želim svako dobro neka ih blagoslovi Bog sve, ovdje sa ovog mjesta. Posebno neka naš hrvatski narod Bog blagoslovi. Ovdje molimo za vas i prosperitet u Hrvatskoj. Poručio je to u nedjelju za 24sata fra Siniša Srebrenović (37), čuvar Isusova groba u Jeruzalemu.

Uskrsna čestitka Hrvata koji čuva Isusov grob: "Ovdje molimo za vas i prosperitet u Hrvatskoj"

Ovaj pripadnik Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba u Svetoj je zemlji već 12 godina. Za sebe s ponosom kaže da je na službi na Božjem grobu u Jeruzalemu. Tu je dužnost na najsvetijemu mjestu za svakoga kršćanina preuzeo prije 18 mjeseci.

Među gostima u bazilici Siniša često prepoznaje zemljake.

- Teško je reći koliko nas ljudi na dan posjeti jer je riječ o rijekama vjernika. Hrvata doista puno dolazi i na sve načine im pokušavamo pomoći sa smještajem u gradu. Poučeni iskustvom iz ranijih godina, možemo pretpostaviti da će najmanje 20.000 hodočasnika posjetiti Jeruzalem za uskrsne blagdane. Među njima će, uvjeren sam, biti i nekoliko tisuća iz naše Hrvatske - kazao nam je fra Siniša. Upozorava sve hodočasnike koji za Uskrs namjeravaju doći u Jeruzalem da su smještajni kapaciteti uglavnom mjesecima ranije popunjeni, a cijene, u što smo se i sami uvjerili su za uskrsne praznike “odletjele” do neba. Tako da su noćenja u hostelima rezervirana po nekoliko puta višoj cijeni od uobičajene. Mnogi vjernici koji žele biti na misi gotovo cijelu noć provedu pred ulaznim vratima bazilike.

Na ulazak pred Isusov grob čeka se i do pola sata. No na grobu se, pod budnim okom svećenika, smije zadržati do dvije minute. Kad se uđe u baziliku, s desne strane nalazi se stubište s 18 stuba koje vode u Golgotu. Jer, kako je poznato, zadnjih pet postaja križnog puta kojim se kretao Isus nalaze se usred tog zdanja. Nakon stuba put hodočasnike vodi do “kamena pomazanja”, do kojeg se teško probiti jer mnoštvo ljudi čeka da dotakne ili poljubi kamen te u molitvi izrazi svoje želje, nadanja i patnje. Neposredno pokraj groba nalazi se i prostorija u kojoj je Isus bio zatvoren čekajući izvršenje presude.

Druga postaja je kapela udaljena oko 50 metara od mjesta osude, gdje je Isus bičevan i odakle je s križem krenuo na svoj put. Slijedi treća od ukupno 14 postaja križnog puta. Stari dio Jeruzalema ili, kako ga oni zovu, Sveti grad, opasan je zidinama u koje se ulazi na jedna od sedam vrata. Taj dio grada podijeljen je na četiri vjerske skupine - židovsku, kršćansku, muslimansku i armensku, koje zajedno upravljaju Bazilikom groba i Isusova uskrsnuća. Iako je dugo u Izraelu, Siniša nije zaboravio svoju Hrvatsku.

- S roditeljima u Bjelovaru se redovno čujem preko društvenih mreža. Svaki godišnji odmor provedem u Hrvatskoj jer u Bjelovaru imam puno prijatelja i rodbine - kaže fra Siniša.