Šipić: Prvog dana više od 500 prijava za sufinanciranje vozila

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić poručio je u petak iz Općine Hrvace da su već prvog dana zaprimili više od 500 prijava na pilot program za sufinanciranje u 50-postotnom iznosu kupnje automobila sa sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece.

Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom "Hrvatska za djecu", pokrenulo je novu demografsku mjeru, pilot program sufinanciranja kupnje novog ili rabljenog vozila sa sedam ili više sjedala namijenjen obiteljima s četvero ili više djece. Za provedbu programa osigurano je 2,2 milijuna eura, a najviši iznos potpore iznosi 15.000 eura.

Prijave su otvorene 10. rujna, a kako je istaknuo ministar Šipić, već prvog dana zaprimili su više od 500 prijava.

"Demografska obnova jedan je od ključnih prioriteta Vlade i Ministarstva demografije i useljeništva, koje u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, nastavlja provoditi mjere usmjerene na jačanje obitelji, poboljšanje uvjeta za odrastanje djece, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te povratak i useljavanje hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka", kazao je Šipić na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Hrvace i blagdana Gospe Žalosne.

Napomenuo je kako je Ministarstvo posljednje dvije godine kroz projekte Općine Hrvace alociralo 258.092 eura za pet programa i projekata, među kojima su unaprjeđenje uvjeta u dječjem vrtiću, opremanje i uređenje dječjeg igrališta te program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu i djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Ministar je istaknuo i "ohrabrujuće" demografske pokazatelje, prema kojima je u Hrvatskoj rođeno 924 djece više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, naglasivši kako ti podaci predstavljaju poticaj za još snažnije i odlučnije provođenje pronatalitetnih politika.

"Svako rođeno dijete najveća je vrijednost i najveća nada za budućnost Hrvatske. Pozitivni pomaci ohrabruju, ali pred nama je još puno posla", poručio je.

Šipić je naglasio važnost snažnih i razvojno usmjerenih lokalnih zajednica za budućnost Hrvatske. "Područje Cetinskog kraja desetljećima je suočeno s negativnim demografskim trendovima. Zato je naša zadaća stvarati uvjete u kojima će mladi ostajati, obitelji imati sigurnost i podršku, a oni koji su otišli imati razlog i priliku vratiti se u svoj rodni kraj", rekao je.