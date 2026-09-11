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AUTI ZA VELIKE OBITELJI

Šipić: Prvog dana više od 500 prijava za sufinanciranje vozila

Piše HINA,
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Šipić: Prvog dana više od 500 prijava za sufinanciranje vozila
Zagreb: Izjave ministara Šipića i Habijana nakon sjednice Vlade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom "Hrvatska za djecu", pokrenulo je novu demografsku mjeru, pilot program sufinanciranja kupnje novog ili rabljenog vozila sa sedam ili više sjedala

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić poručio je u petak iz Općine Hrvace da su već prvog dana zaprimili više od 500 prijava na pilot program za sufinanciranje u 50-postotnom iznosu kupnje automobila sa sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece. 

Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom "Hrvatska za djecu", pokrenulo je novu demografsku mjeru, pilot program sufinanciranja kupnje novog ili rabljenog vozila sa sedam ili više sjedala namijenjen obiteljima s četvero ili više djece. Za provedbu programa osigurano je 2,2 milijuna eura, a najviši iznos potpore iznosi 15.000 eura. 

Prijave su otvorene 10. rujna, a kako je istaknuo ministar Šipić, već prvog dana zaprimili su više od 500 prijava. 

PROMO Predstavljena mjera sufinanciranja vozila za velike obitelji, prijave već 10. rujna
Predstavljena mjera sufinanciranja vozila za velike obitelji, prijave već 10. rujna

"Demografska obnova jedan je od ključnih prioriteta Vlade i Ministarstva demografije i useljeništva, koje u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, nastavlja provoditi mjere usmjerene na jačanje obitelji, poboljšanje uvjeta za odrastanje djece, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te povratak i useljavanje hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka", kazao je Šipić na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Hrvace i blagdana Gospe Žalosne. 

Napomenuo je kako je Ministarstvo posljednje dvije godine kroz projekte Općine Hrvace alociralo 258.092 eura za pet programa i projekata, među kojima su unaprjeđenje uvjeta u dječjem vrtiću, opremanje i uređenje dječjeg igrališta te program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu i djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Ministar je istaknuo i "ohrabrujuće" demografske pokazatelje, prema kojima je u Hrvatskoj rođeno 924 djece više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, naglasivši kako ti podaci predstavljaju poticaj za još snažnije i odlučnije provođenje pronatalitetnih politika.

"Svako rođeno dijete najveća je vrijednost i najveća nada za budućnost Hrvatske. Pozitivni pomaci ohrabruju, ali pred nama je još puno posla", poručio je. 

Šipić je naglasio važnost snažnih i razvojno usmjerenih lokalnih zajednica za budućnost Hrvatske. "Područje Cetinskog kraja desetljećima je suočeno s negativnim demografskim trendovima. Zato je naša zadaća stvarati uvjete u kojima će mladi ostajati, obitelji imati sigurnost i podršku, a oni koji su otišli imati razlog i priliku vratiti se u svoj rodni kraj", rekao je.

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