Špika: 'Ukidanje poreza na mirovne najmanje će koristiti onima s najnižim mirovinama'

Predsjednik Bloka umirovljenici (BUZ) zajedno Milivoj Špika upozorio je u utorak da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga.

Špika u priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200.000 umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek desetak eura mjesečno.

Upozorava i na to da bi jedinice lokalne samouprave dio izgubljenih prihoda mogle nadoknaditi povećanjem cijena komunalnih usluga, navodeći i da su u nekim sredinama već zabilježena povećanja pojedinih naknada, dok se nova poskupljenja najavljuju za 2027. godinu.

Zbog toga bi, procjenjuje, najveći problem mogli bi imati umirovljenici s mirovinama do 600 eura, koji ukidanjem poreza na mirovine ne bi dobili ništa, a eventualno povećanje računa dodatno bi opteretilo njihov kućni proračun.

Onima sa mirovinama između 600 i 800 eura, prosječno povećanje od desetak eura možda će pokriti barem dio povećanih računa, dodaje, dok će jedino onima s mirovinama većima od tisuću eura ostati "viška" od nekoliko desetaka pa do stotinjak i više eura.

Špika stoga podsjeća na prijedlog Bloka umirovljenici zajedno iz 2024. godine, prema kojem su manje mirovine trebale biti povećane za prosječno oko 200 eura. "Može li mi, dakle, itko dati razumno objašnjenje zašto je većina umirovljenika 2024. godine birala mrvice umjesto 200 eura veće mirovine", zapitao se čelnik BUZ-a ustvrdivši kako "sada dolazimo do trenutka kada će se pokazati ona stara: dobro pazite što želite, jer bi vam se želja mogla ispuniti".