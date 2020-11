Uznemirujući video: Sumnjiče nogometaša (27) da je šipkom prebio muškarca u Poreču

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu podiglo je optužnicu protiv 27-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe te kaznenog djela nasilničkog ponašanja i prijetnje

<p>Optužnicom se 27-godišnjaku stavlja na teret da je od 12. do 15. rujna u Višnjanu nedaleko Poreča, zajedno s još jednom osobom, provalio u kuću za odmor i iz nje uzeo svu bijelu tehniku, alat te različite tekstilne predmete i madrace u vrijednosti od 46.640 kuna, a koje je potom dovezao do jednog mjesta kod Poreča i sakrio ih u svoju kuću za odmor. </p><p><strong>Oprez, uznemirujuća snimka: Šipkom prebio muškarca</strong></p><p>Osim toga terete ga i da je 28. rujna u 18,08 sati došao do 33-godišnjaka koji je trčao na pokretnoj traci u jednom fitnes centru u Poreču, te ga, pred drugim prisutnim osobama, bez ikakvog povoda metalnom šipkom udario u predjelu glave, uslijed čega je pao na pod, a gdje ga dotični nastavio udarati po glavi i tijelu, te mu zatim zaprijetio da će ga ubiti, o čemu smo u više navrata izvješćivali. </p><p>Općinski sud u Pazinu je zbog svega navedenog, kao i na temelju prijedloga državnog odvjetništva, odredilo 27-godišnjaku istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od bijega. </p>