Šire se studentski domovi, za to će potrošiti 103 milijuna eura

Premijer Andrej Plenković i ministar obrazovanja Radovan Fuchs uručili su u četvrtak sedam ugovora za modernizaciju, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja, čime će se kapaciteti domova povećati za dodatna 1742 mjesta, uz rekonstrukciju postojećih 862 mjesta.

Ugovori ukupne vrijednosti 103,4 milijuna eura bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija dodijeljeni su Sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu i Rijeci te Veleučilištima u Gospiću i Karlovcu.

Sveučilište u Splitu dobilo je 35,4 milijuna eura, a Sveučilište u Zadru 18,8 milijuna eura za izgradnju novih studentskih domova, po jedan u Splitu s novih 708 smještajnih kapaciteta i Zadru za 382 nova kreveta.

U Studentskom naselju Trsat izgradit će se novi paviljon, za što je Sveučilište u Rijeci dobilo 14,2 milijuna eura za nova 284 ležaja, dok je Sveučilište u Slavonskom Brodu za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće infrastrukture dobilo 8,5 milijuna eura, čime se osiguravaju nova 183 ležaja.

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, gdje ne postoji ni jedan studentski dom, dobilo je 4,1 milijuna eura za izgradnju objekta s 82 kreveta, a Veleučilište u Karlovcu 2,6 milijuna eura za rekonstrukciju, uređenje i prenamjenu Vojne bolnice u studentski dom, čime se proširuju smještajni kapaciteti za 103 kreveta.

Sveučilište u Zagrebu će sa gotovo 20 milijuna eura na raspolaganju rekonstruirati paviljone 5 i 6 studentskog doma Stjepan Radić, gdje se nalaze ukupno 862 kreveta.

"Današnjih 103 milijuna eura bespovratnih sredstava izuzetan su korak naprijed. Sve skupa je to dodatnih 1742 mjesta u studentskim domovima, plus rekonstrukcija Studentskog doma "Stjepan Radić", što je velik doprinos rektora i čelnih ljudi koji se bave smještajem studenata uz ogroman angažman ministra Fuchsa", poručio je premijer Andrej Plenković.

Podsjetio je na dosadašnja ulaganja od 300 milijuna eura u studentske domove u 18 gradova, trenutnu gradnju i rekonstrukciju studentskih domova u Petrinji i Koprivnici, subvencioniranje studentske prehrane te "rekordan" rast studentske satnice od 2 eura 2016. do 6,56 eura danas.

Najavio je i novost, a to je da će Vlada iduće godine povećati godišnji neoporezivi iznos primitaka studenata na 12.000 eura.

"Proračun Ministarstva obrazovanja iznosi 12 posto Državnog proračuna i pet posto BDP-a. To je ono što bismo željeli za obranu pa kada imamo pitanja zašto se toliko izdvaja za obranu, onda nije loše podsjetiti da ulažemo pet posto BDP-a u obrazovanje", kazao je.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs naglasio je kako je ovo pokazatelj da Vlada zaista brine o studentima.

"Priuštivim stanovanjem studenata i mladih aktivno se bavimo. Obrazovanje, od dječjih vrtića pa do visokoškolskih institucija, temelj je svakog društva i nama je to nacionalni prioritet", istaknuo je.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić zahvalio je Vladi na kontinuiranoj potpori Sveučilištima, mladima i studentima.

"Kad vidimo koliko se toga napravilo, ne možemo ne biti zahvalni i ponosni. To je najbolji primjer kako osigurati ostanak naših mladih u mjestima odakle potječu", rekao je.