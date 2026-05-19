ŠIRI SE ISTRAGA Mateša i supruga na udaru istražitelja

Dnevnik Nove TV ekskluzivno doznaje da su na udaru istražitelja čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka. Tužiteljstvu su prijavljene sumnje na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić dao je nakon sjednice Vijeća HOO-a ostavku na mjesto dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je ogorčen jer se, unatoč najavama, nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču.