KRAJAČ OSTAJE GLAVNI TAJNIK

Mateša nakon maratonske sjednice: 'Svi ćemo odstupiti ako se otkriju nepravilnosti...'

"Sjednica je bila vrlo detaljna i mislim da je dala zaključke koji su vrlo dobri za hrvatski sport", kazao je nakon sjednice Mateša...

Više od četiri sata trajala je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Iako su mnogi očekivali njegovu 'pad', Siniša Krajač je preživio, ostaje glavni tajnik HOO-a! HOO je u svojem priopćenju poručio da su sva sredstva koja su davali Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene.

Nakon sjednice svi su ostali na pozicijama. Od predsjednika Zlatka Mateše, Krajača, ostalih članova Vrhovnog izvršnog tijela ili Vijeća HOO-a...

Siniša Krajač 'preživio' sjednicu, ostaje glavni tajnik HOO-a!

- Sjednica je bila vrlo detaljna i mislim da je dala zaključke koji su vrlo dobri za hrvatski sport - rekao je za Sportske novosti Zlatko Mateša i nastavio:

- Prvo smo razmatrali dio koji se odnosio na novac koji je Hrvatski skijaški savez koristio tijekom 10 godina iz programa Javnih potreba u sportu. Tu je utvrđeno da ništa od državnog novca koji ide preko nas, nije upitan. Sve je potrošeno za pripreme, natjecanja. Sve ono drugo mi ne znamo i ne možemo komentirati. Druga bitna točka je bila dugačka, radi se o stručnim službama, a svi članovi Vijeća su jednoglasno osudili bilo kakav propust, te je naš dogovor da ako se utvrdi za bilo koji naše nadležno tijelo utvrdi nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas počev od mene će odstupiti. Konačno, pozdravili smo inicijativu novom pravilniku Ministarstva turizma i sporta, te mu dajemo punu podršku.

Mateša za Sportske novosti kaže kako se raspravljalo o svim pozicijama, iako SN neslužbeno doznaje kako je predstavnik jednog od najvećih saveza čak i skoro pa ultimativno utvrdio da će izaći iz Vijeća HOO-a, ako će se o nekome na toj sjednici glasovati..

- Raspravljao se o svim pozicijama! Zato jer smo svi svjesni odgovornosti koje imamo i apsolutno smo jednoglasni ako bilo koje nadležno tijelo utvrdi nepravilnost, svi ćemo odstupiti - kazao je Mateša i dodao kako nitko nije postavio pitanje o njegovom mjestu na čelu HOO-a.

Otkrio je i koja je bila 'najveća točka prijepora'...

 - Najveća je točka prijepora bila kako ćemo uspješno primijeniti ovaj novi pravilnik. Jer neki savezi smatraju da je to dosta komplicirani, pogotovo mali savezi koji nemaju kapacitet za to. Za to nam je potrebna edukacija Ministarstva turizma i sporta - kazao je Mateša, pišu Sportske.

Iz HOO-a su se nakon sjednice oglasili i priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti.

Po završetku sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održane dana 18. svibnja 2026. godine, Vijeće HOO-a smatra svojom obvezom obavijestiti javnost o sljedećem:

1. Detaljnom analizom financijskog poslovanja u segmentu sufinanciranja Hrvatskog skijaškog saveza, služba za kontrolu Hrvatskog olimpijskog odbora izvršila je uvid u način trošenja i pravdanja sredstava iz dijela Javnih potreba u sportu državne razine koja se realiziraju putem HOO, te je utvrđeno da su sva sredstva upućena prema Hrvatskom skijaškom savezu utrošena u skladu s važećim pravilnicima i u potpunosti u skladu sa Zakonom. Nepravilnosti u odnosu na korištena sredstva preko HOO-a nisu utvrđena.

2. Predsjednik, glavni tajnik i članovi Vijeća HOO strogo osuđuju bilo kakve nepravilnosti te spremno prihvaćaju odgovornost za utvrđene i dokazane nezakonite radnje, no jednako tako smatraju da prije konkretnih osumnjičenja pa i krivičnih prijava nije u redu pod pritiskom koji se stvorio raditi velike kadrovske promjene koje bi dovele do ugrožavanja funkcioniranja sustava

3. Članovi vijeća HOO pozdravljaju novi prijedlog Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini ukoliko će doprinijeti transparentnosti sustava i učinkovitijem načinu upravljanja javnim novcem u sportu,stoji u priopćenju HOO-a,

