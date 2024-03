Širi se uznemirujuća snimka o silovanju djevojke u Splitu: Policija provjerava mučni slučaj

Društvenim mrežama šire se uznemirujuće poruke o "novoj drogi", koja se pojavila u noćnim klubovima u Dalmaciji, kao i u unutrašnjosti zemlje. U tim se porukama navodi da je riječ o drogi bez okusa i mirisa, koja se ubacuje u piće, a nakon koje osoba kojoj je ta droga ubačena se ničega ne sjeća.

Poslali smo upite policijama u policijskim upravama koje se spominju u porukama jesu li imali neki takav slučaj u posljednjih mjesec dana te imaju li saznanja o nekoj "novoj drogi" koja bi se pojavila u noćnim klubovima.

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su nam kako su početkom ožujka zaprimili prijavu događaja na području Splita te da su policijski službenici odmah poduzeli sve mjere i radnje kako bi se utvrdilo činjenično stanje.

Kako se može čuti u glasovnoj poruci koja se širi društvenim mrežama i kanalima, droga je djevojci ubaćena u piće u jednom klubu u Splitu te je i silovana.

- Napravljen je očevid, te će biti provedena potrebna vještačenja. Oštećenoj osobi je pružena liječnička pomoć, te su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede. O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo kojemu su dostavljena pismena o svim do sada provedenim radnjama. Obzirom na specifičnost ove vrste događaja, te obvezu zaštite osobe, nismo u mogućnosti iznositi detalje međutim moramo svakako ukazati na činjenicu da svakoj informaciji, posebno postojanja sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv spolne slobode pristupamo maksimalno posvećeni u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, prikupljanja dokaza i zaštite osoba. Na ovaj način pristupili smo i ovoj informaciji, radi čega nema realnog razloga da se građani osjećaju uznemireno ili na bilo koji način nesigurno – navode iz PU splitsko-dalmatinske.

Dodaju kako su tijekom prošle godine u 96 posto slučajeva kaznenih dijela silovanja pronašli i procesuirali počinitelje, te nisu zabilježeni slučajevi serijskih kaznenih djela ove vrste koji bi izazvali pozornost i uznemirenje javnosti.

- Tijekom protekle godine i u prva dva mjeseca ove godine nismo evidentirali događaje u kojima bi oštećene osobe bile namjerno drogirane s ciljem počinjenja kaznenog djela - kažu u splitskopj policiji.

Napomenimo i da širenje lažnih vijesti u nekim okolnostima može imati obilježje prekršaja, za koje je zapriječena novčana kazna od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana, no u određenim okolnostima može se raditi i o kaznenom djelu lažne uzbune opisanom u članku 316 Kaznenog zakona, za koje je propisana kazna do tri godine zatvora.