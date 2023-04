Širi se video kradljivca ZET-ovog tramvaja: Hvali se prijateljima na pozivu, policija ga još traži

Društvenim mrežama širi se snimka kradljivca tramvaja, koji se svojim pothvatom pohvalio putem video poziva prijateljima. Na videu se vidi kabina tramvaja i muškarac koji objašnjava kako je ukrao tramvaj.

Podsjetimo, nepoznati čovjek uskočio je u srijedu uvečer u tramvaj parkiran kraj spremišta Ljubljanica na zapadu Zagreba. Uspio je proći čak četiri stanice, odnosno 1,4 kilometra koliko mu je trebalo da Ozaljskom stigne do Tratinske 65 i stanice Badalićeva. Kad se dovezao na odredište, kako doznajemo, samo je otvorio vrata i otišao u nepoznatom smjeru.

Policija traži kradljivca tramvaja

Policija za njim i dalje traga te pregledavaju snimke nadzorne kamere.

- I dalje utvrđujemo sve okolnosti događaja - rekli su nam kratko iz PU zagrebačke.

Zasad nije jasno otkud kradljivcu tramvaja znanje za vožnju te, kažu nam oni upoznati s pričom, prava je sreća da večer nije bila prometna te da nije izazvao sudar. Iz ZET-a su potvrdili krađu te su napisali kako je niskopodni tramvaj bio pripremljen za izlaz u promet.

- Centar za nadzor i upravljanje prometom ZET-a je sukladno predviđenom protokolu, odmah po saznanju na teren uputio kontrolu prometa te je pozvana i policija koja je u Tratinskoj 65 zatekla napušteno vozilo. U tramvaju tijekom tog događaja nije bilo putnika, a u incidentu nitko nije ozlijeđen niti je oštećeno vozilo - napisali su iz ZET-a i potvrdili kako analiziraju snimke.

'Mnogi su se nasmijali, ali to je jako opasno'

ZET je odmah pokrenuo internu istragu kako bi se utvrdilo što se dogodilo i tko je odgovoran za ovaj propust, kako se on više ne bi ponovio. Ako ulove kradljivca, prema Kaznenom zakonu, vjerojatno mu prijeti prijava za neovlaštenu uporabu tuđe pokretne stvari. Za to mu, pošto se radi o vozilu, prijeti i do tri godine iza rešetaka.

- Mnogi su se zbog toga nasmijali, a to je bila iznimno opasna situacija. Ta je osoba, vjerojatno se radi o muškarcu, po cesti vozila tramvaj težak 42 tone. Srećom, to se dogodilo kasno, pa nije bilo gužve, ali zamislite da je neko dijete ili više njih istrčalo na cestu. Što da se dogodila nekakva tragedija? - osvrnuo se o sinoćnjoj krađi ZET-ovog tramvaja Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga za Dnevnik.hr.

