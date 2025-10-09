Širi se zlatna žutica: 'Nama ne trebaju akcijski planovi, mi moramo odmah djelovati'

U Plješevici, u Međimurju, u Moslavini... Bregovita Hrvatska pokriva devet županija. Zlatna žutica prisutna je i drugim regijama u Hrvatskoj, ali mi smo počeli raditi pritisak na Ministarstvo poljoprivrede i zahvaljujemo svima koji su došli, prvenstveno državnom tajniku. Dali smo desetak prijedloga u kojem bismo smjeru išli i dogovorili smo da ćemo za mjesec dana ponoviti sastanak u Ministarstvu i nadamo se da ćemo krenuti svi zajedno u rješavanje tog gorućeg problema.

Rekao je to Prema Miroslav Polovanec, predsjednik Udruge vinara i vinogradara Bregovita Hrvatska koja je s Udrugom vinara iz Međimurja inicirala sastanak u četvrtak u Štrigovi o zlatnoj žutici. O tom su problemu razgovarali vinogradari i predstavnici resornih institucija, navodi portal Aktualno.hr.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Naime zlatna žutica, bolest vinove loze, nezaustavljivo se širi vinogradima ove vinske regije. Iz njih se moraju ukloniti zaraženi trsovi, a širenje zaraze može dovesti i do iskrčivanja čitavih vinograda.

Robert Horvat, predsjednik Društva vinogradara i vinara Međimurja Hortus Croatiae izrazio je bojazan da kroz tri ili koju godinu više, vinograda neće biti.

- Mi veliki vinogradari, ozbiljni i profesionalni, krčimo i naučili smo živjeti s tom bolesti, ali imamo problema s manjim vinogradarima koji nisu upisani u vinogradarski registar i nemaju dozvolu za kupovanje zaštitnih sredstava - upozorio je Horvat.

Sa svim je problemima vezanim uz zlatnu žuticu na sastanku upoznat državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak koji je naglasio da se bolest, vjerojatno vezano uz klimatske nepogode, pojavila u Hrvatskoj još 90-ih godina te da se drastično proširila na neke regije, prije svega Plešivicu i Međimurje, ali i u ostalim dijelovima Hrvatske.

- Imamo 15 zaraženih županija, jedino dalmatinski dio i dalmatinske županije nisu obuhvaćene. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva provodi akcijski plan - naredbu, ali pojačat ćemo ovaj segment i naredbe i aktivnosti. Prihvaćamo prijedloge regionalne organizacije Bregovite Hrvatske, analizirat ćemo ih i djelovati u onom dijelu kratkoročnih i srednjoročnih mjera s ponovnim sastankom 9. prosinca u Ministarstvu poljoprivrede, a do tada ćemo donijeti potrebne odluke Vlade – kazao je Majdak.

Dodao je da su neke jedinice lokalne samouprave već napravile evidenciju zapuštenih privatnih poljoprivrednih površina pod vinogradima.

- Imamo te evidencije i ići ćemo odlukom Vlade prema njima, kako bi krenuli u krčenje. Dodatno, razmotrit ćemo zahtjev za obeštećenje i vinogradarima i naravno, ono što je ovdje danas bilo naglašeno, treba nam pomoć i znanosti i struke u dijelu odgovora na pitanja koje se pojavljuju, ne samo u Hrvatskoj, već i u ovom dijelu Europe. Pitanja su zašto se u ovakvim godinama bolest širi i kako ju suzbiti. Naravno da su s njom naši vinogradari naučili živjeti, ali mi im moramo pomoći da to što prije i što lakše prebrode i da njihov kruh ne bude upitan, a njihove obitelji sigurne – zaključio je Majdak.

Punu podršku vinarima i vinogradarima dao je i župan Matija Posavec koji je istaknuo da je Međimurje od travnja 2025. godine demarkirano kao područje pod posebnim fitosanitarnim nadzorom.

- Treba djelovati odmah i sad. Akcijski planovi, bilo kakve strategije, dokumenti, više nisu dovoljni. U naredna dva tjedna, što vinogradari i vinari traže, treba donijeti poseban program mjera, treba obeštetiti i motivirati, da vinogradarstvo i vinarstvo opstanu u Hrvatskoj. Ako nećemo čuvati i štititi svoje, na sve moguće načine zaštititi domaću proizvodnju, pitanje je što će nam ostati. Zato mi je drago ako je na liniji Ministarstva poljoprivrede dobra volja i svijest da se vinogradarima pomogne – zaključio je Posavec.