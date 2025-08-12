Sirija: Sukobi vojske i kurdskih snaga, jedan vojnik poginuo

Vojnik sirijske vlade u utorak je ubijen u sukobima sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF) predvođenim Kurdima u sjevernoj pokrajini Aleppo, objavila je sirijska državna novinska agencija SANA, citirajući ministarstvo obrane.

SDF se u ožujku dogovorio sa sirijskom vladom predvođenom islamistima da će se pridružiti državnim institucijama u sklopu napora da se zemlja ujedini nakon 14 godina građanskog rata. Svrha sporazuma je bila pripremiti put da se SDF, koji upravlja četvrtinom Sirije, i regionalna kurdska upravna tijela reintegriraju s Damaskom.

No, sporazumom nije zacrtan način na koji će se SDF spojiti sa sirijskim oružanim snagama. SDF je ranije kazao da se njegovi borci moraju priključiti kao cjelina, a Damask žele da se pridruže pojedinačno.

Ministarstvo obrane je u utorak reklo da se SDF mora pridržavati sporazuma i prestati napadati vladine snage, upozoravajući da će "nastavak tih postupaka dovesti do novih posljedica", objavila je SANA.

Izvor iz vlade je u subotu za agenciju rekao da Damask neće sudjelovati u planiranim sastancima sa SDF-om u Parizu.

Činjenica da se zemlja sastoji od različitih etničkih i religijskih skupina otežava planove privremenog predsjednika Ahmeda al-Šare da ponovo ujedini Siriju pod upravom svoje vlade predvođene islamistima.

Sirija je pretežito sunitska zemlja, a religijske manjine uključuju alavite, kršćane, druze i šijite. Premda većinu stanovništva čine Arapi, u Siriji također živi znatna kurdska manjina.