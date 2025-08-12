Obavijesti

News

Komentari 0
NIŠTA OD SPORAZUMA

Sirija: Sukobi vojske i kurdskih snaga, jedan vojnik poginuo

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sirija: Sukobi vojske i kurdskih snaga, jedan vojnik poginuo
Foto: KARAM AL-MASRI

Ministarstvo obrane je u utorak reklo da se SDF mora pridržavati sporazuma i prestati napadati vladine snage, upozoravajući da će "nastavak tih postupaka dovesti do novih posljedica", objavila je SANA

Vojnik sirijske vlade u utorak je ubijen u sukobima sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF) predvođenim Kurdima u sjevernoj pokrajini Aleppo, objavila je sirijska državna novinska agencija SANA, citirajući ministarstvo obrane.

SDF se u ožujku dogovorio sa sirijskom vladom predvođenom islamistima da će se pridružiti državnim institucijama u sklopu napora da se zemlja ujedini nakon 14 godina građanskog rata. Svrha sporazuma je bila pripremiti put da se SDF, koji upravlja četvrtinom Sirije, i regionalna kurdska upravna tijela reintegriraju s Damaskom.

No, sporazumom nije zacrtan način na koji će se SDF spojiti sa sirijskim oružanim snagama. SDF je ranije kazao da se njegovi borci moraju priključiti kao cjelina, a Damask žele da se pridruže pojedinačno.

Mir obećali, a donijeli smrt Masakr u bolnici! Sirijske snage optužene za pokolj pacijenata: 'Ubijali su ljude dok su spavali'
Masakr u bolnici! Sirijske snage optužene za pokolj pacijenata: 'Ubijali su ljude dok su spavali'

Ministarstvo obrane je u utorak reklo da se SDF mora pridržavati sporazuma i prestati napadati vladine snage, upozoravajući da će "nastavak tih postupaka dovesti do novih posljedica", objavila je SANA.

Izvor iz vlade je u subotu za agenciju rekao da Damask neće sudjelovati u planiranim sastancima sa SDF-om u Parizu.

Činjenica da se zemlja sastoji od različitih etničkih i religijskih skupina otežava planove privremenog predsjednika Ahmeda al-Šare da ponovo ujedini Siriju pod upravom svoje vlade predvođene islamistima. 

Sirija je pretežito sunitska zemlja, a religijske manjine uključuju alavite, kršćane, druze i šijite. Premda većinu stanovništva čine Arapi, u Siriji također živi znatna kurdska manjina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025