Siročad s Titanica: Otac ih je oteo majci i ukrcao na brod...

Povodom obljetnice havarije i potonuća Titanica, u to vrijeme najvećeg broda na svijetu, donosimo vam feljton u sedam nastavaka o pomorskoj tragediji u kojoj je 15. travnja 1912. život izgubilo više od 1500 ljudi

Roditelji malenih Francuza Michela i Edmonda, koji su nakon tragedije Titanica diljem svijeta postali poznati kao "Titanic Orphans" (siročići s Titanica), su se rastali, a njihov otac Michel Navratil Sr. ih je oteo njihovoj majci Marcelle, ukrcao na brod pod lažnim imenima i otplovio prema Americi.

Tako da njihova majka uopće nije ni znala da su joj djeca završila na Titanicu. Pronašala ih je zahvaljujući njihovoj slici koja je obišla svijet..

Otac ih uzeo nakratko pa se s njima ukrcao na Titanic

Njihov otac Michel uspio ih je utrpati u posljednji čamac za spašavanje prije nego što je skončao život u ledenom moru. Prema sjećanju starijeg sina, zadnje što mu otac rekao bilo je:

- Dijete moje, kada majka dođe po vas, a sigurno će doći, reci joj da sam je jako volio i da je još uvijek volim. Reci joj kako sam očekivao da će doći za nama i da ćemo sretno zajedno živjeti u miru i slobodi u Novom svijetu.

Foto: Retronau

Naime, roditelji dječaka rastali su se 1912. godine, a skrbništvo je dobila majka Marcelle. Ona je dopustila suprugu da provede Uskrs s djecom, no on ih je odlučio oteti i odvesti u Ameriku. Kako bi se ukrcao na Titanic koristio je lažno ime - Louis Hoffman, a djecu je prijavio pod imenima Lolo i Momon. Putovali su u drugom razredu.

Djeca su spašena ali nitko nije znao čiji su

- Sjećam se da je brod izgledao veličanstveno. Moj brat i ja smo se igrali na palubi i bili smo oduševljeni što putujemo njime. Ne sjećam se da sam bio uplašen, baš naprotiv bio sam uzbuđen što ću se voziti u čamcu za spašavanje. Pored nas je sjedila kćer američkog bankara koja je uspjela spasiti i svog psa. Nitko tome nije prigovarao - ispričao je kasnije Michel.

Foto: Imdb/Promo

Nakon što su dječaci spašeni, nitko nije znao čiji su. U metežu nakon havarije Michael mlađi i Edmond postali su medijska senzacija. Razumjeli su samo francuski pa je skrb o njima privremeno preuzela putnica prvog razreda Margaret Hays, koja je znala jezik, a živjela je u elitnom Upper West Sideu na Manhattanu.

Vlasti su se neizmjerno trudile da pronađu bližu rodbinu dvojice braće, no budući da su još imali i lažna imena - Louis i Lola, to je bilo gotovo nemoguće.

Majka slučajno ugledala fotografiju

Fotografija djece punila je naslovnice novina danima kako bi se locirala njihova obitelj. Konačno fotografija je došla i do majke Marcelle u Francuskoj. Prestravljena majka, koja do tada nije znala sudbinu svojih dječaka, odmah se uputila u New York. Doputovala je mjesec dana od havarije i konačno zagrlila svoju djecu. Vratila se s njima u Francusku.

Foto: Retronau

Michel je doktorirao i postao profesor psihologije. Cijeli je život proveo u Montpellieru, a umro je 2001. u 92. godini.

Njegov mlađi brat Edmond bio je arhitekt. Pridružio se francuskoj vojsci tijekom Drugog svjetskog rata te je pao u zarobljeništvo. Iako je preživio rat, obolio je i umro 1953. u 43. godini.

Michelova kći Élisabeth objavila je knjigu Les enfants du Titanic (Djeca Titanica) o iskustvima svog oca, djeda i strica.

Tema: Feljtoni