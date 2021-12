U božićnom duhu dobrote i suosjećanja, vlasnici adventske kućice Agrippina streetfood u Puli, cijelo vrijeme adventa odlučili su barem malo uljepšati blagdane onima najpotrebitijima. U svojoj kućici dijele besplatne obroke. Na ideju su došli, kako nam je rekao vlasnik Đoni, zato jer su svakoga dana, nakon što su kućice počele s radom, počeli dolaziti ljudi iz kvarta tiho pitajući mogu li taj dan pojesti besplatan obrok.

Blagdani za sve

- Srce mi se steglo i odlučio sam proširiti cijelu priču. Osim što svaki dan troje ljudi iz kvarta slabijeg imovinskog stanja dođu po svoj topli obrok, odlučio sam svake srijede podijeliti tridesetak toplih obroka socijalno ugroženim korisnicima Prihvatilišta za beskućnike, Udruge Institut u Puli, Udruge ‘Sv. Vinko Paulski’, FB udruge Puljani humanitarci, Udruzi Naš san njihov osmijeh te korisnicima gradskog društva Crvenog križa.

Velika mi je želja da ti ljudi osjete da mislimo na njih i da im pokažemo da i u ovo blagdansko vrijeme nisu sami - kaže nam vlasnik.

Dodaje kako svi obožavaju njihovu trganu svinjetinu, sarme, kobasice u pecivu i maneštru s povrćem i kobasicom.

- Spomenute udruge dostave nam popis ljudi koji će tog dana doći po svoj topli obrok i tako je sve krenulo. Kako bih ja sretan bio da i ostale adventske kućice diljem Hrvatske, koje imaju tu mogućnost, nahrane nekoga kome je to možda jedini obrok u danu. Volio bi da svi, u ovo nezavidno vrijeme, pokažemo puno suosjećanja, ne samo tijekom božićnih blagdana, nego da se to proširi nekako kroz godinu. Ti ljudi trebaju nas, a mi koji im možemo barem malo uljepšati dan, učinimo to - rekao je Đoni, koji ne želi da mu objavimo prezime jer, kako je rekao, nije bitan on.

Svakoga dana na prozorčiću kućice pojave se već poznata kvartovska lica koja sramežljivo dođu pitati da bi nešto pojeli. Neki ljudi se jako srame, pa im je teže pitati za obrok.

’Golema tuga’

- Jednostavno smo kolega i ja odlučili da ćemo im to omogućiti. Srce mi se steglo kad je jedan dan prišao mladić na biciklu pitati topli obrok za svog prijatelja koji živi u Štinjanu i kojemu bi on na biciklu odnio možda jedini obrok taj dan.

Naravno da sam pristao i samo mi je na kraju rekao da se nada da ga neće proliti tijekom vožnje. Osjetio sam golemu tugu - priznao nam je vlasnik kućice na pulskom Adventu, koji je svojim nesebičnim činom uspio barem nakratko vratiti osmijeh na lice svojim potrebitim sugrađanima.