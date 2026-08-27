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Sisačko-moslavačka županija donirala 20.000 eura Omišu

Piše HINA,
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Sisačko-moslavačka županija donirala 20.000 eura Omišu
24SATA Omiš: Reportaža iz spaljenog Omiša i okolice 7 dana nakon požara | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Sisačko-moslavačka županija tako se pridružila nizu hrvatskih gradova, općina i županija koje su financijski pomogle Omišu nakon velikog požara

Sisačko-moslavačka županija donirala je u četvrtak 20.000 eura Gradu Omišu za pomoć u sanaciji posljedica katastrofalnog požara, kao izraz solidarnosti i nastavak zajedništva koje su hrvatske lokalne i regionalne zajednice pokazale u teškim trenucima.

„Splitsko-dalmatinska županija pokazala je veliko srce u danima iza potresa i pomogla našoj županiji. Uputili smo danas novčanu podršku od 20.000 eura Gradu Omišu, kojemu je sada svaka pomoć potrebna“, poručio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

Istaknuo je da se Sisačko-moslavačka županija i dalje suočava s posljedicama potresa i provodi brojne projekte obnove, no unatoč tome želi pomoći drugima kada se nađu u nevolji.

„Premda smo i dalje u projektima obnove iza potresa, vjerujem kako će im ova pomoć koristiti. Splitsko-dalmatinska županija pokazala je veliko srce u danima poslije potresa i pomogla našoj županiji. Hrvatski narod je uvijek zajedno u najvećim potrebama“, rekao je Celjak.

Sisačko-moslavačka županija tako se pridružila nizu hrvatskih gradova, općina i županija koje su financijski pomogle Omišu nakon velikog požara. Prema dosad javno objavljenim podacima, pomoć je stigla iz više od 20 gradova i lokalnih zajednica, kao i iz više županija. Među njima su Zagreb, Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Karlovac, Pula, Varaždin, Vukovar, Sinj, Zaprešić i Novalja, dok su pomoć zajednički osigurale i pojedine skupine gradova i općina.

Osim gradova i županija, Omišu pomoć stiže i od građana, tvrtki, udruga i drugih organizacija. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić potvrdio je 26. kolovoza da je grad dosad zaprimio više od milijun eura donacija fizičkih i pravnih osoba, uz 20 milijuna eura izravne državne pomoći.

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