MANJAK DOKTORA

Sisak daje 1000 eura dodatka na plaću za tri nova pedijatra

Sisak daje 1000 eura dodatka na plaću za tri nova pedijatra
Gradonačelnik Orlić je istaknuo kako je cilj mjere privući nove liječnike i dodatno ojačati zdravstvenu skrb za djecu. Želimo pokazati da Sisak aktivno ulaže u zdravstvenu skrb i budućnost svojih najmlađih sugrađana, poručio je

Grad Sisak osigurao je sredstva za sufinanciranje dodatka na plaće od 1000 eura mjesečno za tri pedijatra radi ublažavanja nedostatka pedijatrijskog kadra, a u gradskom proračunu za ovu godinu za tu je namjenu osigurano 45.000 eura.

Sporazum o sufinanciranju rada doktora medicine – specijalista pedijatrije potpisali su gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i v. d. ravnateljica Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije Sanja Habek.

Dodatak na plaću predviđen je i za pedijatre koji su već zaposleni na području grada.

Trenutno u Sisku radi jedna pedijatrica na puno radno vrijeme, kojoj će dodatak biti isplaćivan odmah po potpisivanju ugovora, dok se sporazumom otvara mogućnost isplate razmjernog iznosa i pedijatru koji se vratio iz mirovine i radi na pola radnog vremena.

Orlić je istaknuo kako je cilj mjere privući nove liječnike i dodatno ojačati zdravstvenu skrb za djecu. Želimo pokazati da Sisak aktivno ulaže u zdravstvenu skrb i budućnost svojih najmlađih sugrađana, poručio je

