Sisak kreće u obnovu Gradskog muzeja: 'Bit će na ponos grada'

radski muzej Sisak za dvije će godine biti potpuno obnovljen te će biti opremljen novom, suvremenom opremom u projektu vrijednom 4,3 milijuna eura, izvijestio je Grad Sisak.

- Novi, potpuno opremljeni i moderni Gradski muzej Sisak bit će na ponos grada - rekao je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić te dodao da će Grad Sisak sufinancirati projekt sa 700 tisuća eura.

Trenutno se obnavlja upravna zgrada muzeja u kojoj će uz uredske prostore biti uređeni priručni depo i nova knjižnica. Završetak 1,6 milijuna eura vrijednih radova očekuje se na proljeće 2026. a sufinanciraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Nakon završetka tih radova u okviru obnove nakon potresa, odmah će započeti cjelovita obnova Gradskog muzeja Sisak koja uključuje zamjenu krovišta i energetsku obnova zgrade, a vrijednost je građevinskih radova 1,5 milijuna eura.

Sisak: Obilazak radova obnove Gradskog muzeja i dvorišnog prostora | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Muzej će biti opremljen i novom, suvremenom opremom vrijednosti 2,6 milijuna eura.

Projekt obnove muzeja sufinancira se europskim novcem u iznosu od 3,6 milijuna eura iz Programa konkurentnost i kohezija Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.