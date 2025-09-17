Obavijesti

PROJEKT OD 4 MILIJUNA EURA

Sisak kreće u obnovu Gradskog muzeja: 'Bit će na ponos grada'

Piše HINA,
Sisak kreće u obnovu Gradskog muzeja: 'Bit će na ponos grada'
Sisak: Obilazak radova obnove Gradskog muzeja i dvorišnog prostora

Muzej će biti opremljen i novom, suvremenom opremom

radski muzej Sisak za dvije će godine biti potpuno obnovljen te će biti opremljen novom, suvremenom opremom u projektu vrijednom 4,3 milijuna eura, izvijestio je Grad Sisak.

- Novi, potpuno opremljeni i moderni Gradski muzej Sisak bit će na ponos grada -  rekao je gradonačelnik Siska  Domagoj Orlić te dodao da će Grad Sisak sufinancirati projekt sa 700 tisuća eura. 

Sisak: Obilazak radova obnove Gradskog muzeja i dvorišnog prostora 01:51
Sisak: Obilazak radova obnove Gradskog muzeja i dvorišnog prostora | Video: 24sata/Nikola Čutuk/Pixsell

Trenutno se obnavlja upravna zgrada muzeja u kojoj će uz uredske prostore biti uređeni priručni depo i nova knjižnica. Završetak 1,6 milijuna eura vrijednih radova očekuje se na proljeće 2026. a sufinanciraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Nakon završetka tih radova u okviru obnove nakon potresa, odmah će započeti cjelovita obnova Gradskog muzeja Sisak koja uključuje zamjenu krovišta i energetsku obnova zgrade, a vrijednost je građevinskih radova 1,5 milijuna eura.

Sisak: Obilazak radova obnove Gradskog muzeja i dvorišnog prostora
Sisak: Obilazak radova obnove Gradskog muzeja i dvorišnog prostora | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Muzej će biti opremljen i novom, suvremenom opremom vrijednosti 2,6 milijuna eura.

Projekt obnove muzeja sufinancira se europskim novcem u iznosu od 3,6 milijuna eura iz Programa konkurentnost i kohezija Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

