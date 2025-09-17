Muzej će biti opremljen i novom, suvremenom opremom
Sisak kreće u obnovu Gradskog muzeja: 'Bit će na ponos grada'
radski muzej Sisak za dvije će godine biti potpuno obnovljen te će biti opremljen novom, suvremenom opremom u projektu vrijednom 4,3 milijuna eura, izvijestio je Grad Sisak.
- Novi, potpuno opremljeni i moderni Gradski muzej Sisak bit će na ponos grada - rekao je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić te dodao da će Grad Sisak sufinancirati projekt sa 700 tisuća eura.
Trenutno se obnavlja upravna zgrada muzeja u kojoj će uz uredske prostore biti uređeni priručni depo i nova knjižnica. Završetak 1,6 milijuna eura vrijednih radova očekuje se na proljeće 2026. a sufinanciraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).
Nakon završetka tih radova u okviru obnove nakon potresa, odmah će započeti cjelovita obnova Gradskog muzeja Sisak koja uključuje zamjenu krovišta i energetsku obnova zgrade, a vrijednost je građevinskih radova 1,5 milijuna eura.
Muzej će biti opremljen i novom, suvremenom opremom vrijednosti 2,6 milijuna eura.
Projekt obnove muzeja sufinancira se europskim novcem u iznosu od 3,6 milijuna eura iz Programa konkurentnost i kohezija Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.
