'Šišao me, mučio i tukao, rekao je da će nas policija ubiti oboje'

Tukao me je i mučio svaki dan. Govorio mi je da će nas policajci oboje ubiti ako nas uhvate. Jako sam se uplašila, ispričala je policajcima Monika Karimanović (12) koju je 20. prosinca oteo Ninoslav Jovanović, poznat i pod imenom 'Malčanski berberin', pišu Novosti.rs.

Djevojčica je nakon devet dana ropstva ispričala policajcima detalje o svojoj otmici te otkrila kako ju je Jovanović presreo na ulici na putu do škole u Brzom Brodu. Vukao ju je sa sobom po unaprijed pripremljenim zemunicama i napuštenim vikendicama po selima između Niša i Knjaževca.

'Tjerao je da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo, radio mi je ružne stvari'

- Dok sam išla u školu, zaustavio je auto pored mene i rekao mi da je zalutao jer je neki put zatvoren zbog izgradnje. Rekao mi je da se zaposlio u školi kao domar. Zamolio me je da uđem u auto, da mu pokažem kako da stigne do škole jer je i on krenuo tamo. Međutim, čim sam sjela u auto, odvezao me je do groblja, pa me odveo u šumu - rekla je policajcima.

Monstrum ju je zatim ubacio u zemunicu kod Malčanske petlje, gdje joj je malo skratio kosu, a nakon toga je počela strašna psihička i fizička tortura.

- Mučio me je, prijetio mi... Svakog sljedećeg dana tjerao me je da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo, radio mi je ružne stvari. Stalno mi je govorio da policajci ne hvataju samo njega, već i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate - kazala je Monika.

Koliko je Jovanović isprao mozak djevojčici tijekom desetodnevne torture pokazuje i to što se ona uplašila policajaca koji su je spasili. Naime, kad ih je vidjela, u panici je rekla: 'Nemojte me tući, molim vas... Zovite mi mamu...'.

Jovanović je, inače, viđen u nedjelju u svrljiškom selu Pasjača, gdje se krio u napuštenoj vikendici.

Skrivao se u tuđoj vikendici gdje su pronašli otetu djevojčicu

Foto: Filip Plavčić / Espreso.rs

Vlasnik te kuće Emil Živković kaže da je tog dana odlučio svratiti sa sinom u Pasjaču, da provjeri da li je sve u redu s vikendicom.

- Vidjeli smo odškrinuta vrata na kući i čuli smo da nekog ima na katu, pa smo pozvali policiju. Međutim, monstrum je tad iskočio kroz prozor na terasu, pa je preskočio verandu i počeo bježati. Moj sin je viknuo da ima pištolj, iako to nije točno, pokušavajući da uplaši manijaka, ali ovaj je viknuo da imao i on i otrčao je. Ubrzo su stigli policajci i našli otetu djevojčicu na katu. Bila je preplašena, promrzla, gladna - rekao je Živković.

Više stotina policajaca nastavilo je potragu za Malčanskim brijačem, a koliko je ta potjera teška, pokazuju i podaci da je na potezu od Knjaževca do Niša otkriveno čak 12 lokacija na kojima je monstrum sakrio hranu i vodu.

Ipak, ravnatelj policije Vladimir Rebić uvjeren je da je pitanje vremena kada će Malčanski brijač biti uhvaćen.

- Nećemo povući policiju s terena dok ga ne pronađemo. Jasno je da je Jovanović planirao zločin, budući da se od kolovoza vodi kao nestala osoba, a to vrijeme je očigledno iskoristio da pripremi prostore u kojima se krio sa svojom žrtvom - rekao je Rebić.

Monika pita za prijatelje iz škole

Aleksandra Karimanović, Monikina majka, kaže da se njena kći osjeća dobro i da je prespavala cijelu noć.

- Spavala sam s njom i nisam je htjela opterećivati pitanjima što se dogodilo. Monika je bila preumorna, brzo je zaspala i prespavala čitavu noć. Dobro se osjeća. Raspituje se za tatu, brata, prijatelje iz škole - kaže Aleksandra.

Prema njenim riječima, Monika potpuno normalno komunicira s liječnicima i medicinskim sestrama.

- Ona je moja lavica, hrabrija je od mene tri puta. Priča s liječnicima, svjesna je svega, izmučena, ali će se oporaviti. Jako sam sretna, ne mogu vam opisati taj osjećaj - ispričala je ona, a prenose Novosti.rs.