Siščanin (53) na društvenoj mreži prijetio gradonačelniku jednog grada, pritvorili ga

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku objavilo je da je, po zaprimanju kaznene prijave Policijske postaje Sisak, ispitalo hrvatskog državljanina (53) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje

- Postoji osnovana sumnja da je 53-godišnjak u studenom 2025., na širem području Siska, nezadovoljan postupanjem gradonačelnika jednog hrvatskog grada, u cilju da ga ustraši, na svom "Facebook" profilu objavio video u kojem je žrtvi uputio prijetnje smrću - priopćilo je ODO Sisak.

Sucu istrage Županijskog suda u Sisku podnijeli su prijedlog za određivanjem istražnog zatvora, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela što je sudac istrage prihvatio i osumnjičeniku odredio istražni zatvor.