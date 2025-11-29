Muškarac je na svom profilu objavio video u kojem je gradonačelniku uputio prijetnje smrću. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela
Siščanin (53) na društvenoj mreži prijetio gradonačelniku jednog grada, pritvorili ga
Općinsko državno odvjetništvo u Sisku objavilo je da je, po zaprimanju kaznene prijave Policijske postaje Sisak, ispitalo hrvatskog državljanina (53) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje
- Postoji osnovana sumnja da je 53-godišnjak u studenom 2025., na širem području Siska, nezadovoljan postupanjem gradonačelnika jednog hrvatskog grada, u cilju da ga ustraši, na svom "Facebook" profilu objavio video u kojem je žrtvi uputio prijetnje smrću - priopćilo je ODO Sisak.
Sucu istrage Županijskog suda u Sisku podnijeli su prijedlog za određivanjem istražnog zatvora, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela što je sudac istrage prihvatio i osumnjičeniku odredio istražni zatvor.
