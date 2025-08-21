Obavijesti

Sitniš za ambalažu pokazuje koliko nam je stalo do okoliša

Boce mlijeÄnih proizvoda joÅ¡ nemaju oznaku otkupa ambalaÅ¾e i zavrÅ¡avju na otpadu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Niska naknada za PET ambalažu ne motivira građane da bocu vrate u reciklažu, nego da je bace u smeće.

Hrvatska je još 2005. uvela sustav povratne naknade za ambalažu i time bila uzor u regiji, ali dva desetljeća kasnije pretvorila se u zaostalu članicu EU barem ako je suditi prema iznosu naknade za povratu ambalažu. S iznosom od 10 centi po boci na začelju smo EU. Ta naknada sramotno je niska. A niska naknada ne motivira građane da bocu vrate u reciklažu, nego da je bace u smeće. Za usporedbu, u Njemačkoj potrošači za svaku plastičnu bocu dobiju 25 centi. Naknada koja je svedena na sitniš zapravo je kozmetička mjera kojom je vlast očito željela pokazati da “nešto radi”, a u praksi se malo toga mijenja.

