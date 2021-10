Kao liječnik mogu reći kako situacija u ovom trenutku nije dobra, kazao je pulmolog Saša Srića tijekom gostovanja u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 komentirajući aktualnu epidemiološku situaciju.

- Situacija je zabrinjavajuća i ozbiljna. Broj oboljelih i novozaraženih se povećava. Zabrinjavajuće je da raste broj hospitaliziranih - kazao je Srića navodeći kako bolnički sustav to još može izdržati iako se kapaciteti sustava popunjavaju. Osvrnuo se i na 4. val pandemije.

- Parni brojevi su teži nego neparni. Drugi i četvrti val je puno teži nego prvi i treći. Sada smo u vremenu kada je bolest opasnija, ljudi se više zadržavaju u zatvorenim prostorima, virus je potentniji i opasniji. Za razliku od ranijih valova sada imamo sve alate, a to je da se ljudi mogu i trebaju cijepiti - kazao je.

Trodnevna pauza u procjepljivanju

Prokomentirao je i to što se ljudi u Zagrebu ne mogu cijepiti za blagdan te što po svoju dozu mogu tek od utorka.

- Trebalo je razmišljati da se ljudi tri dana procjepljuju, možda su to ključni dani - poručio je Srića.

Razumije, kaže, liječnike Hrvatske udruge bolničkih liječnika koji kritiziraju vlast, zato što su na prvim linijama uz medicinske sestre, anesteziologe, interniste...

Kao pulmologu mu je, kaže, teško svaki dan gledati teške ljudske sudbine no to je njihov poziv, zadatak i dužnost.



- Godinama radimo s pacijentima koji su imali različite kliničke slike, spašavali smo živote i u drugim situacijama, no COVID je nešto novo. COVID je nešto specifičnije, COVID je nešto što je drugačije od drugih kliničkih slika. Vjerujte mi, gledajući svaki dan takve pacijente, pacijenti se znaju urušavati unutar sat, dva, pa čak i kraće. Pacijent koji dolazi najčešće zbog teške upale pluća koja je prouzrokovana COVID infekcijom, kod kojega prognoziramo da bi mogao bolje proći, pacijent se u roku sat, sati i pol do dva sata urušava i treba mu intenzivna bolnička skrb. Vjerujte mi, takve slučajeve je na neki način teško gledati ali to je naš zadatak, volja, ljubav - spasiti ljudski život. Nosimo se, moramo se nositi s time - rekao je.



Srića se, kaže, cijepio prvom i drugom dozom, a prethodno je prebolio COVID u blažem obliku.



- Svaka osoba koja je preboljela COVID ili ga nije preboljela, mislim da je apsolutna intencija - cijepiti se, poručio je onima koji dvoje oko toga trebaju li se cijepiti ako su već preboljeli COVID - rekao je.

Vlada više ne smije balansirati

Srića se osvrnuo na potrebu uvođenja COVID potvrda. Stava je da više nije trenutak u kojem Vlada više ne smije balansirati. Srića napominje kako je od početka bio zagovornik uvođenja COVID potvrda njihovog uvođenja u zdravstveni i sustav socijalne skrbi.

- Apsolutno sam za uvođenje COVID potvrda u druge segmente društva. Treba ih uvesti u šoping centre, ugostiteljske objekte. Situacija je sada prilično teška i to je potrebno kako se ne bi doveli u situaciju da preopteretimo zdravstveni sustav, Sada smo pred više od 90 posto opterećenosti sustava - kazao je Srića.

Srića je prokomentirao i poruke Gordana Lauca, člana znanstvenog savjeta da spada u ljude koji šire pretjerani strah od COVID-a. Naveo je kako su nažalost sve njegove prognoze o rastu brojki pokazale točnima.

- Lauc nije nažalost bio u pravu. Nekoliko puta je proglašavao kraj pandemije, govorio je da taj virus neće prouzročiti značajne komplikacije, da se ona nalazi samo u nosu. On nije liječnik i nije da tako kažem bio na prvoj crti bojišnice, kao što smo to mi liječnici - rekao je.

Upitan trebali li se svi, pa i cijepljeni, kad ulaze u zdravstveni sustav testirati jer cjepivo ne štiti apsolutno od zaraze, odgovorio je:

- Ljudi koji su cijepljeni mogu se zaraziti i širiti bolest, ali u puno manjem opsegu. Nemoguće je odraditi testiranja apsolutno svih. Lauc traži u tome nekakav alibi. Ljudi koji su necijepljeni moraju se testirati - kazao je.

Dragi predsjedniče, poslušaj malo suprugu

Ponovno je prokomentirao poruke predsjednika države Zorana Milanovića koji ga je nazvao lupetalom i zapisao se iz koje je rupe izašao.

- Ako smo smo izmigoljili iz rupe, mogu samo reći, izmigoljili smo iz iste rupe, a to je socijaldemokracija - rekao je Srića navodeći kako predsjedniku države oprašta njegovu izjavu što ga je nazvao lupetalom.

- Nisam izmigoljio, borio sam se za ono što mislim da je istinski dobro, a to je zdravlje naših građana - izjavio je Srića.

Naveo je kako se i sam u kampanji borio da Zoran Milanović postane predsjednik države, a sugerirao mu je da svoja razmišljanja usmjeri na pozitivu.

- Problem je što koristi puno metafora, puno zoologije, puno možda tih termina koji nisu dobrodošli. Vjerujte imao sam puno očekivanja od njega. Iznevjerio je lijeve birače - rekao je

Pozdravio je Milanovićeve poruke o potrebi cijepljenja, no nije dobro kaže pozivati da se ne nose maske i da se ljudi ne pridržavaju mjera.

- Dragi predsjedniče poslušaj malo svoju suprugu i njezine savjete - poručio je Srića.

SDP tone, bojim se u nepovrat

Srića se osvrnuo i na situaciju u SDP-u iz kojeg je izašao nakon parlamentarnih izbora. Kaže da je izlazak iz SDP-a možda bio ishitren čin i da je možda tada pogriješio. Davora Bernardića smatra većim socijaldemokratom od mnogih sada aktualnih vođa SDP-a. Podsjetio je kako je Bernardić podnio ostavku kao moralan čin, iako možda nije trebao.

- Žao mi je što se ovo dešava. Peđa Grbin kada gubi članstvo, postavlja se autokratski. SDP tone, bojim se u nepovrat - rekao je.

Srića navodi kako nadu budu to što se ljudi okupljaju oko novog kluba zastupnika Socijaldemokrata.