Pulmolog Saša Srića govorio je o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj. Zbog porasta broja novozaraženih, Srića smatra da treba uvesti lockdown, prenosi N1.

Srića ponovno pomaže liječnicima u KB Dubrava te navodi da je situacija u toj covid bolnici teška. Ističe da postoji mogućnost da se ponovi situacija iz prosinca kada je zdravstveni sustav bio pod pritiskom.

- Već se sada sustav bukira, dolaze pacijenti, jedino što je sad razlika to što su pacijenti mlađi i što je mogućnost oporavka veća. Međutim, ne zaboravimo da je situacija teška, da pacijenti vrlo brzo razvijaju težu kliničku sliku, vrlo brzo završavaju na visokim dozama kisika i na respiratoru i da je u ovom trenutku stanje takvo da kroz nekoliko dana, 10-15 dana, možemo očekivati prenatrpanost zdravstvenog sustava - rekao je Srića.

Dodao je da je britanski soj nešto drugačiji nego izvorni.

- Brže se širi, klinička slika je utoliko drugačija da pacijenti obolijevaju s respiratornim simptomima, imaju povišenu tjelesnu temperaturu. Međutim, klinička slika se brže pogoršava. Pacijenti se kroz nekoliko sati znaju pogoršati - istaknuo je.

Naveo je da se stanje prije pogoršavalo u razdoblju od petog do osmog ili devetog do dvanaestog dana, a sada se to ranije događa.

- I prije petog dana pacijenti znaju razviti težu kliničku sliku, teže simptome. U takvim situacijama posežemo prije za terapijom kortikosteroidima, antiupalnim lijekovima koji su nam trenutno dostupni - rekao je Srića.

Srića zagovara strože mjere, ali smatra da, zbog loše epidemiološke slike, slijedi uvođenje lockdowna.

- Definitivno sam zagovornik da se treba u potpunosti prijeći na online nastavu u cijeloj Hrvatskoj. Ako već idemo regionalnim pristupom, onda znamo koje su županije u teškim situacijama. Prema tome, mislim da je i Grad Zagreb u situaciji kada treba donijeti oštrije mjere. Mislim da nas lockdown kao takav čeka prije ili kasnije - poručio je Srića.

Smatra da bi se mogao povećati broj hospitaliziranih i preminulih ako se ne uvede lockdown.

- Trebalo bi ići prema zatvaranju svih županija koje su u ovom trenutku u lošem epidemiološkom stanju, a takvih je jako puno. Osobno sam zagovornik lockdowna koji, ako se ne donese danas, pitanje je što će se desiti za nekoliko dana. Čeka nas puno veća brojka hospitaliziranih i umrlih. Nemamo dobru situaciju, Dubrava čini maksimalno. Imamo situaciju koja je zabrinjavajuća - rekao je Srića.

Govoreći o cijepljenju, Srića navodi da nije trenutak za odbijanje cjepiva.

- Svi naši sugrađani se trebaju cijepiti jer drugačijeg puta pobjede nad epidemijom osim cijepljenjem i pridržavanjem mjera ne postoji - smatra Srića.

Dodao je da se on sam cijepio četiri mjeseca nakon što je prebolio covid-19.

- Primio sam prvu dozu Pfizera, uz visoki titar antitijela, druga doza nije bila potrebna i vjerujem da sam zaštićen. Svima preporučujem pojačavanje imunološkog sustava uzimanjem cinka i vitamina D - savjetuje Srića.

Srića smatra da bi trebalo cijepiti i mladu aktivnu populaciju.

- Ključ pobjede je da se procijepi aktivna, zdrava populacija, ona koja je često u kontaktima s ljudima i da moramo upravo mladu populaciju procijepiti da bismo u ovoj priči bili što bolji - smatra Srića, navodeći da to uključuje ugostiteljske radnike, turističke djelatnike, novinare i druge radnike koji su u kontaktu s drugima.

- Nisam siguran da ćemo pandemiju pobijediti do ljeta s ovim mjerama - poručio je Srića.