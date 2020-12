Situacija se neće normalizirati u ovoj izvanrednoj situaciji bez dovoljnog broja procijepljenih

S obzirom da je potrebno procijepiti minimalno 70 posto stanovništva kako bi se zaustavila epidemija, veliko je pitanje hoćemo li s ovolikim brojem antivaksera to uspjeti

<p>Stiže nam spasonosni trenutak – cjepivo za Covid. No kako to obično biva kod nas kada su posrijedi i daleko manje važna pitanja, a osobito ovo koje se tiče života i smrti, svjedoci smo velike podijeljenosti u društvu.</p><p>Dok dio je dio ljudi razumno i trezveno dočekao vijest o dolasku cjepiva, mnogo je onih koji pružaju neviđen otpor, ne razmatraju niti najmanju mogućnost da se cijepe. S obzirom da je potrebno procijepiti minimalno 70 posto stanovništva kako bi se zaustavila epidemija, veliko je pitanje hoćemo li s ovolikim brojem antivaksera to uspjeti. Tim više što nema zakonske obveze, pa svatko ima pravo na izbor.</p><p>Da, definitivno živimo u vremenu kada su ljudska prava i mogućnosti izbora imperativ, no je li to primjenjivo i u ovoj izvanrednoj situaciji? Jer situacija se neće normalizirati bez dovoljnog postotka procijepljenosti, pa ispada da će svi koji čekaju cjepivo biti taoci onih koji mu se protive.</p><p>Prije 48 godina, točnije, 1972., Jugoslavija se suočila s epidemijom smrtonosnih velikih boginja. Znate film Variola vera, snimljenom po tadašnjim istinitim događajima. I kako je ondašnja vlast riješila problem? Cijepljenjem. Ne po principu tko hoće, nego je u samo tri mjeseca procijepljeno 18 milijuna ljudi. Tako se epidemija brzo okončala sa 175 zaraženih i 35 umrlih.</p><p>Sadašnja epidemija u Hrvatskoj traje već osam mjeseci i bilježimo čak 2174 smrti. Ne stane li joj se na kraj najučinkovitijim oružjem koje će nam uskoro postati dostupno, obitelji će i dalje pokapati svoje najmilije. Smrti će se i dalje nizati iz dana u dan, a na tisuće ljudi koji prebole bolest možda će imati trajne zdravstvene posljedice.</p><p>Je li to vrijedno pružanja otpora, utemeljenog na pretpostavkama i teorijama zavjere? Ne, nije. I sjetite se da dio ovih strašnih statistika, kojima svakodnevno svjedočimo, može postati netko iz vaše obitelji. Ili vi osobno. </p>