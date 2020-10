Sjećate li se ove braće? Jedan je imao dva srčana udara, a Hitna nije došla po njega. Još je živ

Mirko Kruhović pretrpio je dva srčana udara. Pozvali su Hitnu pomoć, ali ona nije došla. Rođak ga je morao voziti na pregled u Glinu i Sisak

<p>Pisali smo već o Mati i Mirku, braći Kruhović iz Šatornje kraj Gline. Pisali smo kako žive u mraku, sami i zaboravljeni.</p><p>Bez struje, bez čiste vode, bez čvrstog krova nad glavom. Usred ničega, nekoliko kilometara u brdu, prepušteni jedan drugome. Činilo se da im ne može biti gore.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mirko Kruhović imao je dva srčana udara, Hitna nije došla po njega</strong></p><p>Danas saznajemo da može.</p><p>Mirko je u nedjelju imao dva srčana udara. Hitna pomoć nije došla po njega. Nisu ga ni odvezli u bolnicu. To je učinio njegov daljnji rođak iz Siska. Mirko je sada relativno dobro, koliko dobro može biti osoba koja je pretrpjela dva infarkta. Trenutno se oporavlja u sisačkoj bolnici.</p><p>Kako je došlo do ove situacije? Kako je moguće da, umjesto Hitne pomoći koja je bila pozvana na vrijeme, čovjeka s dva srčana udara u bolnicu vozi njegov rođak? Rekonstruirali smo što se događalo te nedjelje i razgovarali sa susjedom koja je pozvala Hitnu, s čovjekom koji je nesretnog Mirka vozio u Sisak, a dobili smo i informacije iz bolnice u kojoj su nam pokušali pojasniti pozadinu ove priče.</p><p>U nedjelju ujutro Mate se spustio prema civilizaciji. Pišemo civilizaciji jer, ako ste kojim slučajem posjetili ovu braću, znate da morate pregaziti veliki komad nemilosrdnog šumskog puta da dođete do njihove usamljene straćare. Mate je dopješačio do susjede koja živi oko tri kilometra niže i rekao joj da Mirko nije dobro. Zamolio ju je da nazove liječnika.</p><p>- Ja sam zvala Hitnu, oni su se javili i pitali simptome, a ja sam im prenijela ono što mi je Mate rekao. Da mu se brat ne može iskašljati, da se možda prehladio jer je u subotu pokisnuo. Na Hitnoj su mi rekli da pitam Matu za još informacija, ali on je počeo plakati i ništa nije mogao reći. I onda su mi rekli da ga netko doveze, ako može - prepričava nam susjeda koja nas je zamolila da joj ne spominjemo ime.</p><p>Ona je zatim nazvala Stevu Bjelčića, rođaka braće Kruhović koji živi u Sisku. Sjeo je u auto i došao po Mirka. Odvezao ga je u Glinu, na Hitnu. Očekivao je da će se pobrinuti za starca.</p><p>- Susjeda me nazvala i rekla da odmah dođem po njega. On se spremio koliko je mogao, ja sam ga odvezao u Glinu na Hitnu, a oni su mu tamo rekli da nije hitni slučaj - priča nam Stevo.</p><p>Kako čovjek koji je imao dva infarkta nije hitni slučaj, pitamo rođaka braće Kruhović.</p><p>- Eto. Rekli su da ga se mora voziti u Sisak. Oni ga nisu htjeli odvesti jer su rekli da Mirko nije hitni slučaj - ponavlja Bjelčić.</p><p>U redu, što je onda bilo dalje, pitamo ga.</p><p>- Ništa, napisali su uputnicu da ode u Sisak. Pitao sam ih zašto ga Hitna ne odvede, ja nisam javni prijevoznik. Ništa. Sjeli smo opet u auto i odvezao sam ga u Sisak - priča Stevo.</p><p>Tamo su Mirka pregledali i ustanovili dijagnozu.</p><p>- U Sisku su mu izvadili krv, urin, slikali pluća, napravili ultrazvuk, sve to, i kad su mu izvadili nalaze, rekli su da mora ostati ovdje. Imao je dva srčana udara. Morate paziti ili vas više neće biti, tako su rekli. Evo maloprije sam zvao doktoricu, veli mi da je pod prismotrom sljedećih nekoliko dana. Kažu da je pod kontrolom i čekaju nalaz za koronu - govori Stevo u slušalicu.</p><p>A kako se osjećao Mirko dok ste se vozili? Je li izgledao ozbiljno bolestan, zanima nas.</p><p>- Bio je potišten. Gušilo ga je, nije mogao disati - priča njegov rođak.</p><p>Odlučili smo provjeriti i drugu stranu priče. Od otprilike 9 sati ujutro do 14 sati popodne okretali smo broj sa službenih stranica Zavoda za hitnu pomoć Sisačko-moslavačke županije. Pokušavali smo dobiti ispostavu Hitnu pomoći u Glini. Bez odgovora.</p><p>Stoga smo se obratili izravno županijskom Zavodu za Hitnu. Poslali smo im službeni upit u kojemu smo zatražili odgovore na sljedeća pitanja: Zašto Hitna pomoć nije došla po Mirka Kruhovića? Zašto ga Hitna pomoć nije odvezla u Sisak? Zašto odmah nisu reagirali i pobrinuli se za čovjeka koji je imao dva srčana udara? Ubrzo je stigao službeni odgovor.</p><p>‘Zahvaljujemo na Vašem upitu iz kojeg smo saznali o eventualnom problemu u radu obzirom da imamo 9 ispostava po cijeloj županiji i ne možemo imati saznanja o pojedinoj intervenciji u svakom momentu. Stoga molimo da nam date 3,4 dana kako bi izvidjeli o čemu se radi i da li je bilo propusta s naše strane u slučaju gospodina Mirka Kruhovića’, zamolili su nas u odgovoru.</p><p>U međuvremenu, neslužbeno smo doznali iz Zavoda za hitnu medicinu da odgovorni već provjeravaju cijeli slučaj i prema zasad dostupnim informacijama, smatra se da je učinjen propust i odgovorni za taj propust će adekvatno odgovarati. U Zavodu, neslužbeno doznajemo, smatraju da nema opravdanja za takvo postupanje te da je Mirka moralo voziti vozilo Hitne pomoći, a ne rođak.</p><p>Ipak, možda bi se dio odgovornosti mogao tražiti i u nedostatku kadra i sredstava. Na području Gline operira jedan tim i tehnički je dovoljan za pokrivanje broja stanovnika, kažu nam upućeni. Međutim, problem je u terenu. Mali broj stanovnika raspoređen je na ogromnoj površini, što posao lokalne Hitne čini osjetno težim.</p><p>Svejedno, ostaje činjenica da Hitna nije došla po Mirka, moguće i zato što susjeda i brat telefonski nisu znali dovoljno dobro objasniti u kojem je stanju. Ipak, kad ga je rođak doveo u Glinu, od tamo su ih svejedno poslali u Sisak u privatnom aranžmanu.</p><p>Razumljivo je da Mirko možda nije imao simptome koji bi upućivali na hitnost. Razumljivo je da je izgledao neuobičajeno dobro za nekoga tko je proživio dva infarkta. Ali nije jasno u čemu je bio toliki problem staviti čovjeka u vozilo Hitne pomoći i odvesti ga u sisačku bolnicu.</p><p>Što da nije bilo rođaka?</p>