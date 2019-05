Sjećate se nje? Pobjegla je sa svadbe, sad bivšem rodila sina

Elda Mujčin (24) iz Odžaka i njezin 24-godišnji suprug Edin Huseljić iz Gradačca izazvali su skandal prošle godine jer su se svega nekoliko sati nakon što su izgovorili sudbonosno da, bračni par se posvađao zbog novaca. Elda je sada objavila da je rodila sina kojeg je nazvala Danan.

Foto: Facebook

Dan poslije vjenčanja Edin je pokrenuo brakorazvodnu parnicu. Nekoliko dana kasnije, Elda Mujčin objavila je da je trudna.

- Imam dokaz da si bio sa mnom, imam dokaz za ljubavni čin, imam dokaz, nosim ga u sebi, on se zove nerođeni sin - napisala je tada Elda bivšem suprugu. Sada kada je rodila, dobila je brojne čestitke no Edin se nije oglasio, piše Kurir.

- Do sada sam imala mnogo toga, sad imam sve. Voli te mama najviše, Danan. Sine moj, ti se nećeš sjećati one noći kada sam sama ležala u bolnici u najstrašnijim ujedno i najdivnijim bolovima, promatrala mjesec, tiho šaputala tebi i sebi: 'Možemo mi ovo'. Ti se nećeš sjećati kako si me pogledao samo nekoliko sekundi nakon što si došao na ovaj svet, kao ni mene kako te privlačim na grudi i šapućem ti na uho: 'Zdravo, dušo'. Ti se nećeš sjećati kako si, kao čarobnim štapićem, izliječio moj slomljeni duh. Kako si zacijelio moje srce. Ispunio moj život. Bila sam tako izgubljena prije nego što sam te dobila, a ti si me ponovno sastavio - napisala je Elda Mujčin.

Podsjetimo, tijekom svadbe oko 23 sata, kako običaji nalažu, mladenka je išla od gosta do gosta i dijelila svatovima kavu, a oni su joj zauzvrat na pladanj ostavljali svadbeni poklon - novčanice. Na pladnju se skupila pozamašna svota novca i zabava se nastavila, sve dok nije krenula žestoka svađa između novopečenog para.

- Mlada je zahtijevala da sav novac pripadne njoj, jer je ona dijelila kavu. Mladoženja takav prijedlog nije prihvatio, jer je podigao kredit da sredi kuću uoči ženidbe, a osim toga, on je navodno platio i troškove veselja ispred mladine kuće u Odžaku, kao i svadbe u Gradačcu - izjavio je jedan od gostiju.

Nakon svađe, mladoženja je ostao sjediti u suzama, a mladenka je nazvala majku i oko ponoći se vratila kući u Odžak.

- Mlada je uzela košaru s parama i pokušala pobjeći. Međutim, uspjeli smo vratiti pare, a ona je otišla. Njena mama i ona mislile su da i to uzmu i odnesu. Imamo svjedoke za ono što se dešavalo, a sve su zabilježile i kamere - izjavio je član obitelji Huseljić uz uvjet da ostane anoniman. Dodao je da su Edin i Elda prije vjenčanja bili u vezi svega nekoliko mjeseci.