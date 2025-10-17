Obavijesti

BIVŠI ČLAN ŽIVOG ZIDA

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se saborskog zastupnika Branimira Bunjca? Preselio se u Indiju i posvetio Krišni...
Foto: Branimir Bunjac/Facebook

Odredište mu je Vrindavan, mjesto koje u hinduističkoj tradiciji ima poseban značaj. Prema vlastitim riječima, Bunjac je još prije počeo proučavati indijsku filozofiju, a privuklo ga je učenje Srila Prabhupade

Nekadašnji saborski zastupnik i član Živog zida, Branimir Bunjac, danas živi sasvim drugačijim životom - daleko od političkih govornica, u svetom indijskom gradu Vrindavanu, predanom duhovnosti i učenju Krišne. Nakon godina političkog angažmana, burnih istupa i kontroverzi koje su ga pratile u javnosti, Bunjac je odlučio okrenuti novu stranicu života - u potpunosti posvećenu hinduizmu i vedskoj filozofiji.

U kolovozu ove godine obznanio je svoju odluku da se iz Irske, gdje je posljednjih godina živio i radio, seli u Indiju.

- Nakon više od pet godina u Irskoj, odlazim u Indiju. Ostavljam sve – kuću, posao, auto, stvari i komfor - objavio je tada na društvenim mrežama.

- Nosim jedan kofer, jedan ruksak i laptop. Eto, toliko materijalnog treba čovjeku koji je proživio polovicu života - dodao je, naglašavajući odricanje od materijalnog u korist duhovnog napretka.

Odredište mu je Vrindavan, mjesto koje u hinduističkoj tradiciji ima poseban značaj kao rodni kraj božanstva Krišne. Prema vlastitim riječima, Bunjac je još prije mnogo godina počeo proučavati indijsku filozofiju i vedsko znanje, a posebno ga je privuklo učenje Srila Prabhupade, osnivača Međunarodnog društva za svjesnost Krišne (ISKCON).

U objavama na društvenim mrežama, koje su danas gotovo isključivo posvećene temama iz hinduizma i života u Indiji, vidljivo je da mu se u toj životnoj prekretnici pridružila supruga Annabel, s kojom se vjenčao 2022. godine na Filipinima. Iz njihovih objava čini se da imaju i dijete.

Na kritike koje je dobivao zbog svoje odluke, Bunjac je uzvratio komentarom: "Do jučer su me kritizirali što radim na pokvarenom Zapadu, sad kad idem na Istok opet ne valja."

Politički uspon Branimira Bunjca započeo je 2011. godine kada se priključio Živom zidu, prvenstveno zbog osobnih problema s kreditom u švicarskim francima. U Sabor je ušao 2016. kao zamjena Vladimire Palfi, a mandat je obnašao do 2019. godine. Tih je godina bio poznat po oštrim kritikama prema Europskoj uniji, NATO-u i tadašnjoj vlasti na čelu s premijerom Plenkovićem.

Jedan od najkontroverznijih trenutaka njegove političke karijere dogodio se tijekom burne saborske rasprave u travnju 2019. godine, kada je fizički prijetio saborskoj straži. Zbog toga je bio kazneno prijavljen, a nakon pravosudne zavrzlame – pravomoćno je osuđen na osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine.

Nakon sukoba u stranci oko raspodjele europarlamentarnih mandata, napustio je Živi zid i političku karijeru pokušao nastaviti kroz vlastitu platformu "Treća opcija", no bez uspjeha. Nakon izbora 2020. godine, potpuno se povukao iz politike i iste godine napustio Hrvatsku, preselivši se u Irsku.

