Sjećate se slavonske farme užasa? DORH želi ubrzati sud u slučaju silovatelja životinja

Općinsko državno odvjetništvo iz Slavonskog Broda je, doznaju 24sata, poslalo dopis prema slavonskobrodskom Općinskom sudu zbog predmeta silovanja životinja, koji je prošle godine zgrozio Hrvatsku. Dopis se odnosi na požurenje postupanja suda, odnosno zakazivanja rasprave.

Podsjetimo, zadnja vijest o ovom slučaju bila je da je Općinski sud zatražio medicinsku dokumentaciju za dvojicu okrivljenika u slučaju silovanja životinja na jednoj farmi u Slavoniji.

Svi okrivljenici u ovom predmetu izašli iz istražnog zatvora, jer nije bilo više preduvjeta da ih zadrži u pritvoru. U zatvoru je ostao jedan od okrivljenika jer je nedavno na sudu nepravomoćno osuđen te je dobio šest godina i 10 mjeseci zbog silovanja maloljetnika mlađeg od 15 godina.

Za podsjetnik, suđenje trojici okrivljenika koji se terete za silovanje životinja na jednoj farmi u Brodsko-posavskoj županiji, počelo je prošle godine. Ipak, sve je zastalo kada je, sada već bivši sudac, Mirko Živić, koji je bio zadužen za ovaj predmet uhićen. Predmet je nakon toga dodijeljen sucu Miši Pavičiću.

Općinsko Državno odvjetništvo je ranije podignulo optužnicu protiv trojice državljana Hrvatske (1955., 1970. i 1977.) zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja.

Optužnicom se tereti prvookrivljenika (1955.) i drugookrivljenika (1970.) da su omogućavali trećeokrivljeniku (1977.) te najmanje još trojici nepoznatih osoba da u njihovim kućama i štalama koriste životinje za spolne odnose, a drugookrivljenika (1970.) i trećeokrivljenika (1977.) se tereti i da su koristili životinje za spolne odnose.

Kako smo prvi ranije objavili, osumnjičenici (55 i 70) terete se da su na svojoj farmi drugim muškarcima omogućavali mučenje i silovanje životinja. Njih dvojica tijekom četiri godine trećem su muškarcu (45) i skupini drugih, za sada nepoznatih muškaraca, omogućavali da u kući i štali iskorištavaju životinje za spolni odnos.

Riječ je, kako je navedeno u policijskoj prijavi, o najmanje dva psa labradora, hrvatskom ovčaru, jazavčaru, krmači, nerastu, teletu, kokoši i drugim životinjama.

Kako smo ranije naveli, muškarci su životinjama nanosili nepotrebnu bol i izlagali ih nepotrebnim patnjama.

Čim se sve otkrilo dio životinja prevezen je u sklonište, gdje je utvrđeno da imaju ozljede ušiju, nogu, spolovila, da su jako istraumatizirane te da ne daju da im se priđe.