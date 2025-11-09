Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Veslila sam se Hrvatskoj punih 10 minuta. A onda mi je taksist sve upropastio, kaže naša čitateljica, Hrvatica koja živi u Austriji i koja je bila u posjeti Hrvatskoj. Kako nam je pokazala račun, taksi od Glavnog kolodvora do Autobusnog platila je 52 eura.

To je vožnja od nekih dva kilometra koja traje 10 minuta, često i manje. Inače, radi se o istoj taksi firmi koja je nedavno ženi naplatila 1500 eura za rutu od Glavnog kolodvora do Frankopanske! Navodno se vozač bio zabunio oko pritiskanja brojeva na POS uređaju pa joj je kasnije vraćeno 1350. Vožnju joj je, kako je rekao, naplatio 'samo' 150 eura.

Naša čitateljica je još dobro prošla s 52 eura za tih par minuta vožnje.

- Rekla sam mu da to nije normalno, a on se opravdavao da mu je start 10 eura po kilometru, odnosno 20 nedjeljom. Još je rekao da on plaća sebi sve doprinose dok svi ostali rade na crno. Namjerno sam platila karticom i inzistirala na računu - rekla je naša čitateljica.

Dodala je da je kartu za vožnju vlakom od 600 kilometara platila 59 eura, dok joj je avionska karta Beč - Zagreb ispala 30 eura.

- Sve je jeftinije nego ovaj taksi. Prijavila sam ga u Udrugu za zaštitu potrošača i na poreznu - rekla je čitateljica.

Pokušali smo kontaktirati taksi firmu koja je navedena na računu, ali pisalo nam je da se broj ne koristi.