Premijer: 'Prošlog tjedna nas je poharala najveća grmljavinska oluja otkako postoje mjerenja'

Vidim da su svi članovi Vlade danas na sjednici, to je dobro, poručio je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade, posljednje prije godišnjeg odmora.

- Iduća dva i pol tjedna ćemo imati sigurno telefonske sjednice, a iduća fizička će biti 17. kolovoza - dodao je.

Izrazio je sućut za šest izgubljenih života u olujnim nevremenima posljednjih tjedan dana.

- U subotu smo održali krizni sastanak, najavili smo snažnu podršku za obnovu područja od nastalih šteta te intenziviranje aktivnosti na terenu kako bi se pomogli građanima. S nama je bila i ravnateljica DHMZ-a, koja nas je izvijestila da je prošlog tjedna Hrvatsku poharala grmljavinska oluja koja je po intenzitetu najveća na području Hrvatsku otkako postoje meteorološka mjerenja od sredine 19. stoljeća - poručio je.

Na području 15 pogođenih županija angažirano je bilo preko 19.000 vatrogasaca, dodao je, a sve službe Civilne zaštite su na terenu.

- Zbog štete na elektroenergetskoj mreži 500 djelatnika HEP-a kontinuirano radi kako bi svi građani imali struju, još je manji dio bez struje na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke županije. Hrvatske šume su angažirale 260 radnika u šest županija, a angažirana je i građevinska operativa. Nakon žurnog sastanka sa zagrebačkim gradonačelnikom, angažirale su se hitno građevinske tvrtke koje su inače angažirane na obnovi i da se naprave hitne mjere na krovovima zgrada i institucija. Danas će Vlada donijeti odluku o osiguravanju hitnih inicijalnih 20 milijuna eura koje će se rasporediti županijama koje su podnijele zahtjeve. To je prva intervencija - naglasio je.

Osvrnuo se na okončanje štrajka u pravosuđu, koji je trajao osam tjedana.

- Ministar je potpisao sporazum sa sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika, prihvaćena je ponuda Vlade, odnosno jedan dogovor o 12-postotnom povećanju plaća, koje će se isplaćivati već za mjesec srpanj. Vlada će danas staviti i van snage raniju odluku o umanjenju plaće kao gestu da se okonča štrajk. Ovo je rezultat našeg dijaloga i dogovora - poručio je podsjetivši kako su već ranije s ostalim sindikatima dogovorili i povećanje od 100, 80 i 60 eura, koje će Zakonom o plaćama i uredbama od iduće godine biti trajni dodatak.

- Vlada kontinuirano i značajno povećava plaće djelatnika i namještenika i u pravosuđu, a u dijalogu ćemo raditi i na daljnjem povećanju - dodao je.

Nastavljaju se sve mjere kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge, kazao je još.

- Dat ćemo i odgovarajuću kompenzaciju sektoru svinjogojstva, potpora će biti snažna i čvrsta - naglasio je.

Ispunili smo 45 reformi i investicija za treću tranšu i novih 700 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka, dodao je.

- Godinu dana je prošlo od otvorenja Pelješkog mosta, kojim je do sada prošlo 2 milijuna i 300.000 vozila, što je 14.000 vozila na dan. Autocestama je do danas prošlo 38 milijuna vozila, promet je to veći za 12 posto u odnosu na isti period lani, kao i povećanje naplaćene cestarine za 10 posto - rekao je.

Naglasio je i kako su danas u javno savjetovanje uputili zakonsko reguliranje kupoprodaje potraživanja, kojim se jača zaštita dužnika.

Na dnevnom je redu izvješće o preliminarnoj procjeni šteta izazvanih olujnim nevremenom i trenutačnom stanju na terenu te rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna za 2023. godinu radi saniranja posljedica nevremena. Vlada će donijeti i odluku o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima te će izvan snage staviti odluku o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku, a one slijede nakon što je štrajkaški odbor Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) prihvatio Vladinu ponudu o 12-postotnom povećanju plaće i najavio prekid štrajka kada se potpiše sporazum.