Sjekirom i nožem napao je 71-godišnjaka u Poreču, rezao je i ženu (49): 'Sve ću vas pobiti'

Porečka policija prijavila je tužiteljstvu 39-godišnjaka za pokušaj teškog ubojstva, tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju kao i tri prijetnje, nakon što su ga uspjeli svladati nakon njegova brutalnog pohoda u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Kako su opisali u svom izvješću, on je tada upao u dvorište kuće u naselju Finida gdje je napao 71-godišnjaka sjekirom i nožem. Ubo ga je i posjekao više od pet puta, na što se umiješala 49-godišnjakinja i spriječila da ga ne ubije. Svoj bijes nastavio je iskaljivati na njoj te je i nju tukao, a potom nekoliko puta porezao nožem.

Pokolj su pokušali spriječiti i dvojica muškaraca (65 i 61 godina).

- Sve ću vas pobiti - derao se i prijetio napadač, dok su okupljeni zvali policiju i Hitnu pomoć.

Ubilački nastrojen 39-godišnjak je ubrzo uhićen te je završio u pritvoru na kriminalističkoj istrazi. Ranjene ljude Hitne je prevezla u pulsku bolnicu.

- Ozlijeđenim osobama pružena je liječnička pomoć te je 71-godišnjak zbog teških ozljeda zadržan na liječenju u pulskoj bolnici, dok je za 49-godišnjakinju utvrđeno kako je lakše ozlijeđena - napisali su iz policije.