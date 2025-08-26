Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U ISTRI

Sjekirom i nožem napao je 71-godišnjaka u Poreču, rezao je i ženu (49): 'Sve ću vas pobiti'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Sjekirom i nožem napao je 71-godišnjaka u Poreču, rezao je i ženu (49): 'Sve ću vas pobiti'
Foto: Marin Tironi/PIXSELL, Facebook

Muškarac (39) završio je u lisicama u pritvoru nakon pokušaja teškog ubojstva 32 godine starijeg muškarca na području Poreča. Ljudima, koji su ga probali spriječiti, prijetio je da će ih 'riješiti'

Porečka policija prijavila je tužiteljstvu 39-godišnjaka za pokušaj teškog ubojstva, tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju kao i tri prijetnje, nakon što su ga uspjeli svladati nakon njegova brutalnog pohoda u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Kako su opisali u svom izvješću, on je tada upao u dvorište kuće u naselju Finida gdje je napao 71-godišnjaka sjekirom i nožem. Ubo ga je i posjekao više od pet puta, na što se umiješala 49-godišnjakinja i spriječila da ga ne ubije. Svoj bijes nastavio je iskaljivati na njoj te je i nju tukao, a potom nekoliko puta porezao nožem.

Pokolj su pokušali spriječiti i dvojica muškaraca (65 i 61 godina).

- Sve ću vas pobiti - derao se i prijetio napadač, dok su okupljeni zvali policiju i Hitnu pomoć.

Ubilački nastrojen 39-godišnjak je ubrzo uhićen te je završio u pritvoru na kriminalističkoj istrazi. Ranjene ljude Hitne je prevezla u pulsku bolnicu.

- Ozlijeđenim osobama pružena je liječnička pomoć te je 71-godišnjak zbog teških ozljeda zadržan na liječenju u pulskoj bolnici, dok je za 49-godišnjakinju utvrđeno kako je lakše ozlijeđena - napisali su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025