Dok pošteni poljoprivrednici i stočari muče muku, takva ekipa misli samo kratkoročno i tako pili granu na kojoj bi trebao počivati dugoročniji i održiviji razvoj Hrvatske
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ
Sjetimo se i korupcije kad se pitamo zašto malo proizvodimo
Hrvatska poljoprivreda je dobila od ulaska u EU oko četiri milijarde eura koji su je trebali učiniti konkurentnijom, a seljaku osigurati da može dostojanstveno živjeti od svoga rada. Unatoč tome, poljoprivredna proizvodnja nije povećana. Niz je razloga za takvo stanje, ali svakako nezanemarivi dio odlazi na zlouporabe kojima novac umjesto u obradu zemlje i razvoj sela odlazi u privatne džepove. Umjesto preporoda sela, tako se preporode neke obitelji za generacije.
