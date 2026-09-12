Sjeverna Koreja ponovno lansirala balistički projektil, raketa poletjela prema moru

Sjeverna Koreja je lansirala neidentificirani balistički projektil prema moru istočno od Korejskog poluotoka, objavilo je južnokorejsko ministarstvo obrane u subotu.

Južnokorejska novinska agencija Yonhap je ranije objavila da združeni stožer južnokorejskih oružanih snaga analizira specifikacije i domet projektila.

Sjeverna Koreja je prošlog mjeseca lansirala preko 10 balističkih projektila kratkog dometa te svojoj vojsci naredila da održava punu pripravnost tijekom zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država.

Do najnovijeg lansiranja je došlo nakon što su Južna Koreja, Japan i SAD završili svoje zajedničke vojne vježbe u petak radi ispitivanja spremnosti protiv sjevernokorejskih raketnih i nuklearnih prijetnji.

Američki predsjednik Donald Trump je odvojeno prošlog mjeseca naglo odlučio smanjiti opseg vojnih vježbi koje je opisao kao neprijateljski nastrojene prema Pjongjangu te rekao da očekuje da će se sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom sastati kasnije ove godine.