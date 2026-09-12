Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA PROVOKACIJA

Sjeverna Koreja ponovno lansirala balistički projektil, raketa poletjela prema moru

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sjeverna Koreja ponovno lansirala balistički projektil, raketa poletjela prema moru
Foto: KCNA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novo lansiranje uslijedilo je odmah nakon zajedničkih vojnih vježbi SAD-a, Južne Koreje i Japana, dok Trump najavljuje mogući susret s Kim Jong Unom kasnije ove godine

Sjeverna Koreja je lansirala neidentificirani balistički projektil prema moru istočno od Korejskog poluotoka, objavilo je južnokorejsko ministarstvo obrane u subotu.

Južnokorejska novinska agencija Yonhap je ranije objavila da združeni stožer južnokorejskih oružanih snaga analizira specifikacije i domet projektila.

Sjeverna Koreja je prošlog mjeseca lansirala preko 10 balističkih projektila kratkog dometa te svojoj vojsci naredila da održava punu pripravnost tijekom zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država.

Do najnovijeg lansiranja je došlo nakon što su Južna Koreja, Japan i SAD završili svoje zajedničke vojne vježbe u petak radi ispitivanja spremnosti protiv sjevernokorejskih raketnih i nuklearnih prijetnji.

Američki predsjednik Donald Trump je odvojeno prošlog mjeseca naglo odlučio smanjiti opseg vojnih vježbi koje je opisao kao neprijateljski nastrojene prema Pjongjangu te rekao da očekuje da će se sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom sastati kasnije ove godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'
IZ MINUTE U MINUTU

Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'

U zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino u jutarnjim satima došlo je do velikog incidenta. Učenik je nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije
Jeziva slučajnost? Dva dana prije napada HTV je prikazao seriju o napadu na Blizance!!!
UŽASNO PREDSKAZANJE

Jeziva slučajnost? Dva dana prije napada HTV je prikazao seriju o napadu na Blizance!!!

Epizoda slabo gledane serije 'Lone Gunmen', u kojoj urotnici daljinski navode Boeing na njujorške 'Blizance,' na HRT-u je emitirana 9. rujna 2001. godine. Samo 48 sati poslije, avioni su udarili u 'Blizance'!
Jedan od najvećih misterija: Nestala dan prije napada 11.9. Istrage otkrile šokantnu stvar
PRIČA O DOKTORICI

Jedan od najvećih misterija: Nestala dan prije napada 11.9. Istrage otkrile šokantnu stvar

Tijelo Snehe Anne Phillip nikad nisu pronašli. Prvo su joj uklonili ime s popisa žrtava, ali sud je naredio da ga vrate. Policija je u šokantnoj istrazi navela probleme s alkoholom i provode u lezbijskim barovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026