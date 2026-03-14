Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u subotu je nadgledao pokusno lansiranje višecijevnih raketnih bacača kalibra 600 mm, izvijestila je državna agencija KCNA
TOČNOST OD 100 POSTO
Sjevernokorejski vođa Kim nadgledao pokusno lansiranje višecijevnih raketnih bacača
"Lansirane rakete pogodile su otočnu metu u istočnom Korejskom moru udaljenu oko 364,4 km s točnošću od 100 posto", izvijestila je KCNA. Južnokorejska vojska u subotu je izjavila da je Sjeverna Koreja u subotu ispalila više od 10 balističkih projektila u more, dok su američke i južnokorejske snage provodile vojne vježbe, a američki predsjednik Donald Trump obnovio je ponude Pjongjangu za dijalog.
Rakete su lansirane iz područja u blizini glavnog grada Pjongjanga, oko 13,20 sati prema moru uz istočnu obalu zemlje, priopćio je Združeni stožer Južne Koreje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
