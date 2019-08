Drama u Sydneyu: Prolaznik 'zatočio' napadača stolicom

Ženska osoba prevezena je u bolnicu nakon što je zadobila ubodne rane u napadu nožem koji se u utorak dogodio u središtu australskog grada Sydneya, objavila je australska policija.

Foto: @THEBORINGGIT/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Policija je privela muškarca koji ju je napao, a napadač je prethodno pokušao nožem napasti još nekoliko osoba, navode policijski izvori o incidentu koji je u utorak rano popodne po lokalnom vremenu izazvao nesvakidašnji zastoj u prometnim ulicama poslovnog središta najvećeg australskog grada.

- Imamo žensku osobu izbodenu nožem kojoj su hitne službe priskočile u pomoć i odvezle je u gradsku bolnicu - kazao je načelnik policije Gavin Wood.

Confirmed. The Sydney Stabber screamed Allah Akbar at 0.22 seconds of this video. Journalists investigating have confirmed as well. See RTs of their reporting on my timeline. This was a terrorist attack. Well done to the brave Aussies that restrained him. pic.twitter.com/fn8VJEgO1Y