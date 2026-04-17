ULOVILI GA
Divljak na autocesti: Austrijanac u Zagorju jurio čak 225 na sat
Zagorska policija u četvrtak oko 14.30 sati zaustavila je automobil na A2 kod Sv. Križa Začretja. Vozač je bio 70-godišnji državljanin Republike Austrije. Prilikom nadzora vožnje utvrdili su da je vozio 225 km/h, a s umanjenom sigurnosnom razlikom brzina iznosi 203 km/h na dijelu ceste gdje je ograničenje 130 km/h, piše PU krapinsko-zagorska.
Vozaču su izdali prekršajni nalog temeljen na Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Dobio je novčanu kaznu od 1300 eura i tri mjeseca zabrane vožnje vozila B kategorije.
- Pozivamo vozače da radi osobne sigurnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu ne prelaze dopuštene brzine kretanja vozila - upozoravaju iz policije.
