Obavijesti

News

Komentari 0
ULOVILI GA

Divljak na autocesti: Austrijanac u Zagorju jurio čak 225 na sat

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Policija

Vozaču su izdali prekršajni nalog temeljen na Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Dobio je novčanu kaznu od 1300 eura i tri mjeseca zabrane vožnje vozila B kategorije

Zagorska policija u četvrtak oko 14.30 sati zaustavila je automobil na A2 kod Sv. Križa Začretja. Vozač je bio 70-godišnji državljanin Republike Austrije. Prilikom nadzora vožnje utvrdili su da je vozio 225 km/h, a s umanjenom sigurnosnom razlikom brzina iznosi 203 km/h na dijelu ceste gdje je ograničenje 130 km/h, piše PU krapinsko-zagorska.

- Pozivamo vozače da radi osobne sigurnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu ne prelaze dopuštene brzine kretanja vozila - upozoravaju iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026