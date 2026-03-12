SKANDAL Haker provalio u FBI i kompromitirao spise o Epsteinu!

Neidentificirani strani haker provalio je 2023. godine u terenski ured FBI-a u New Yorku i kompromitirao datoteke povezane s istragom o seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, izvijestio je Reuters.

Slučajno ostavljen ranjiv server

Novinska agencija citirala je izvor upoznat s probojem, kao i sudske dokumente, navodeći da je haker iskoristio ranjivost na serveru u Forenzičkom laboratoriju za dječju eksploataciju unutar njujorškog ureda FBI-a. Ranjivost je, kako se navodi, nenamjerno ostavio specijalni agent FBI-a koji je radio na slučaju. Prema sudskom dokumentu, proboj je "uključivao pregledavanje određenih datoteka koje se odnose na istragu o Epsteinu".

Iz FBI-a su za Reuters poručili kako se radilo o "izoliranom incidentu" te da su ograničili hakerov pristup i zaustavili daljnji proboj sustava. Jedan od izvora otkrio je Reutersu kako haker uopće nije shvatio da je provalio u sustav FBI-a sve dok ga agenti nisu pozvali na videopoziv na kojem su mu pokazali svoje službene značke.