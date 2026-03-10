Obavijesti

ZLOGLASNI PODUZETNIK

Kreće istraga zloglasnog ranča Jeffreyja Epsteina: Imanje je prodano još prošle godine

Kreće istraga zloglasnog ranča Jeffreyja Epsteina: Imanje je prodano još prošle godine
Foto: Profimedia

Glasnogovornik ministarstva potvrdio je akciju u službenom priopćenju, navodeći kako se sve odvija prema nalogu državnog odvjetnika Raúla Torreza

Ministarstvo pravosuđa američke savezne države Novi Meksiko objavilo je u ponedjeljak da je pokrenulo pretragu Zorro Rancha, golemog imanja koje je nekoć bilo u vlasništvu ozloglašenog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Pretraga je dio šire kriminalističke istrage o nezakonitim aktivnostima koje su se navodno ondje odvijale.

Glasnogovornik ministarstva potvrdio je akciju u službenom priopćenju, navodeći kako se sve odvija prema nalogu državnog odvjetnika Raúla Torreza. U operaciji, kako je izvijestio Fox News, sudjeluju i državna policija Novog Meksika te ured šerifa okruga Sandoval.

"Ova pretraga dio je kriminalističke istrage najavljene 19. veljače o navodima o ilegalnim aktivnostima na Epsteinovom ranču prije njegove smrti 2019. godine. Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika cijeni suradnju sadašnjih vlasnika koji su odobrili pristup za pretragu i zahvaljuje osoblju ranča na njihovoj profesionalnosti", stoji u priopćenju.

Vlasti su također uputile apel javnosti.

"Pozivamo javnost da se drži podalje od tog područja i prizemlji sve dronove u blizini kako bi se izbjeglo ometanje policijske operacije koja je u tijeku. Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika nastavit će pravovremeno informirati javnost, pružati podršku žrtvama i pratiti činjenice kamo god one vodile", dodaje se.

Državni odvjetnik Torrez naredio je ponovno otvaranje istrage prošlog mjeseca nakon što je pregledao nedavno objavljene informacije američkog Ministarstva pravosuđa. Iako je prethodna istraga u Novom Meksiku zatvorena još 2019. godine na zahtjev Ureda američkog tužitelja za Južni okrug New Yorka, nova otkrića iz prethodno zapečaćenih FBI-jevih spisa zahtijevala su daljnje ispitivanje.

*EXCLUSIVE* Jeffrey Epstein’s Zorro Ranch ‘mothballed’ as it awaits a new owner
Foto: GRHO

"Specijalni agenti i tužitelji Ministarstva pravosuđa Novog Meksika tražit će trenutačni pristup cjelovitom, neredigiranom saveznom spisu predmeta i namjeravaju surađivati ​​s našim partnerima u policiji, kao i s Komisijom za istinu o Epsteinu, koju je nedavno osnovalo zakonodavstvo Novog Meksika. Kao i u svakom potencijalnom kaznenom predmetu, pratit ćemo činjenice kamo god nas odvedu, pažljivo procijeniti pitanja i poduzeti odgovarajuće istražne radnje, uključujući prikupljanje i očuvanje svih relevantnih dokaza koji su još dostupni", objavilo je ministarstvo u veljači.

Imanje prodano prošle godine

Podsjetimo, vlasti su objavile da je Epstein počinio samoubojstvo dok je bio u zatvoru na Manhattanu 2019. godine, čekajući suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u seksualne svrhe. Njegovo imanje prodalo je Zorro Ranch 2023. godine, a prihod je bio namijenjen za isplatu vjerovnika. Imanje je kupila obitelj Dona Huffinesa, republikanskog kandidata za državnog kontrolora u Teksasu koji je prošlog tjedna pobijedio na predizborima svoje stranke.

