Rodna teorija: Peglaj, mala, tako ti nalažu tvoji hormoni...

Žene, u prvom dijelu ciklusa, kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije, kad su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su...

E, što su onda, nećemo nikad precizno saznati, ali testosteron ne zvuči kao hormon mira i nirvane. Na ovom se mjestu Ladislav Ilčić zaustavio i nije htio produbljivati teoriju, no onda je opleo dalje. Izložio je svoju doktrinu o biološkim razlikama koje su presudne za žene i muškarce te dodao kako bi ratifikacija Istanbulske konvencije ugrozila temeljne vrijednosti hrvatskoga naroda. Ako smijemo prevesti: žena je žena, muškarac je muškarac, i jednima i drugima namijenjene su određene vrste sklonosti, navika i poslova, a sve što odudara od toga nije u skladu s tradicijom, prirodom, naukom vjere i temeljnim nacionalnim vrednotama. Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju. Promjena spola je zapravo nemoguća - rekao je Ilčić.

'Skandalozno, diskriminatorno...'

Arsen Bauk je u Saboru neizravno zatražio smjenu Ladislava Ilčića. “Bog je ženama dao peglu, usisavač i kuhaču”, rekao je Bauk pa nastavio:

- To je rodna ideologija. Ona je najbolje sažeta u rečenici ministrice obitelji: ‘Tako vam je to u braku’. Kad ministrica nije smijenila svojeg savjetnika kad je čula što je izjavio, time je prvenstveno sebe izložila poruzi i kritici, ali to je od danas nadalje njezin problem. Kad predsjednik Vlade nije smijenio ili naložio ministrici da to učini, a to vjerojatno nije napravio zbog glasa u Saboru koji je jako bitan, onda je na nama da zbog toga kritiziramo premijera i o tome govorimo te da potičemo da se ispuni najava i ratificira Istanbulska konvencija.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Upetljao se i Davor Bernardić.

- Izjava je skandalozna i diskriminatorna. On je praktički za žene izjavio da su bića drugog reda - rekao je Bero.

- Gospodin Ilčić je nastupao kao predsjednik stranke Hrast. On se u ministarstvu bavi drugim pitanjima - rekla je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Slično je reagirao i premijer Plenković, koji je rekao da Ilčić to nije izjavio kao savjetnik.

Nakon izbijanja skandala zbog njegovih izjava Ilčić se oglasio priopćenjem u kojemu tvrdi da za dio svojih izjava ima snažne potvrde u znanosti, dok su mu neke “izvađene iz konteksta”.

- Znanstvena je činjenica da hormoni utječu na osjećaje i raspoloženja. Svatko može naći više od 1000 znanstvenih radova koji to potvrđuju.

Ta znanstvena činjenica nikako ne vrijeđa žene, nego pokazuje pogrešnost rodne ideologije - rekao je Ilčić spokojnim glasom, kao i uvijek do sada.

Sam Ilčić gostujući na N1 televiziji u nedjelju objasnio je u kojoj ulozi je nastupao kada je na nedavnoj tribini govorio o spolnosti. Ne radi se ni o ulozi predsjednika Hrasta ni o ulozi savjetnika ministrice kulture.

- Ono što nigdje nije istaknuto u vašem zanimljivom izboru mojeg djelovanja je da sam ja još uvijek dopredsjednik roditeljske udruge "Glas roditelja za djecu" i da sam na toj tribini nastupio upravo u toj ulozi. Jasno je da u političkom govoru svaki govor o spolnosti zvuči nezgrapno. Politika nije mjesto gdje bi se govorilo o hormonima i njihovom utjecaju na ponašanje. Međutim, ja sam to govorio na tribini o Istanbulskoj konvenciji gdje je to svakako potrebno.

Samo mijenjanje jednog sadržaja i stavljanja ga u drugi kontekst vam je kao da uzmete jednog čovjeka u fraku, s leptirkom, na nekakvom svečanom koncertu, u nekoj koncertnoj dvorani i stavite ga u diskoklub. On bi tamo sam po sebi izgledao smiješno. Jednostavno nije kontekst. Jednako tako govor o spolnosti u jednom kontekstu je izrazito potreban, dok u drugom sam po sebi izgleda nezgrapno - kazao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ladislav Ilčić za početnike i napredne

- ‘Riskirat ću i reći da nikad nisam masturbirao. Neki će misliti da sam luđak, ali mislim da zbog toga nisam freak.’

- ‘Naprotiv, mislim da se zbog toga što nikad nisam masturbirao osjećam kao normalna i zdrava osoba.’

- O izbjeglicama: ‘Mi ne razmišljamo o tome da će ti ljudi preplaviti Europu i da su oni biološki jači od Europljana jer imaju puno djece.’

- ‘Što ste zapeli za tu masturbaciju!? Ima puno važnijih pitanja. To je štetno zlorabljenje seksualnosti, čak i za heteroseksualce.’

- ‘Ne vrijeđam žene, ali može se pronaći tisuću dokaza o tome da hormoni utječu na raspoloženje’, rekao je ovih dana.