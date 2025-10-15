Kad se govori o djeci koja su prošla pakao sustava, moralni refleks Grmoje i ekipe misteriozno utihne. Zato valja jasno reći: to više nije briga za djecu, to je cinizam prerušene manipulacije, piše Milas za Express
MILAS O MOSTU PLUS+
Skandal oko tzv. 'seks-kartica': To je trenutak kad je hrvatska politika izgubila dostojanstvo
U starim politeističkim religijama dominiralo je uvjerenje da nas bogovi bezbrižno promatraju s nebeskih visina, uživajući u teatru koji im svakodnevno priređujemo. Navodno im je najdraže bilo kad se ljudi toliko uzohole da pomisle da su bogovi pa se počnu igrati tuđim sudbinama. Politika, barem iz njihove perspektive, nije ništa drugo nego reality show s visokom gledanošću. Što god mislili o tome, teško je oteti se dojmu da politička scena nikad nije bila ovako opskurno zabavna kao danas, barem kad je riječ o Hrvatskoj.
