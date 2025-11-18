Obavijesti

BILI BLIZU SP-A

Mediji u BiH: 'Bečka tragedija ne znači kraj', 'Srušeni su nam snovi', 'Ponovio nam se Pariz'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Unatoč propuštenoj prilici, 'zmajevi' su još uvijek u igri. U ožujku ih čeka doigravanje putem kojeg mogu izboriti jedno od preostalih mjesta koje vode na Mundijal

Nogometaši Bosne i Hercegovine bili su na korak do izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U presudnoj utakmici skupine H, "zmajevi" su gostovali u Beču i poveli u 12. minuti protiv Austrijanaca zahvaljujući golu Harisa Tabakovića.

Na utakmici je bilo oko 25.000 navijača BiH koji su oduševljeno proslavili gol za vodstvo. Gol koji ih je mogao po drugi put odvesti na Svjetsko nogometno prvenstvo. Međutim, Michael Gregoritsch poravnao je u 77. minuti i time Austriji donio bod koji je bio dovoljan za vrh skupine i direktan plasman.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v Bosnia and Herzegovina
Foto: Lisa Leutner

Ipak, "zmajevi" su još uvijek u igri. U ožujku ih čeka doigravanje putem kojeg mogu izboriti jedno od preostalih mjesta koje vode na Mundijal. To ističe i bh. portal SportSport, koji je u naslovu teksta napisao "Bečka tragedija ne znači kraj: Bitka za Mundijal izgubljena, rat još nije!"

Dnevni Avaz sjetio se bolne uspomene iz Francuske: "Ponovila nam se situacija iz Pariza, kada smo bili na korak od velikog natjecanja, ali nismo uspjeli doći do čuda," piše u tekstu. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v Bosnia and Herzegovina
Foto: Lisa Leutner

Podsjetimo, BiH je tada bila na korak osvajanja skupine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, ali je Francuska izjednačila penalom u 78. minuti i time izborila direktni plasman.

PUNE ULICE BEČA VIDEO Ogroman broj navijača BiH zatekao jednu Austrijanku. Skandirali su joj: 'Izađi, mala'
VIDEO Ogroman broj navijača BiH zatekao jednu Austrijanku. Skandirali su joj: 'Izađi, mala'

Portal Vijesti.ba napisao je: "Glavu gore, zmajevi! Častan remi za doigravanje. 'Zmajevi' su odigrali hrabro, ali Austrija je jako stisnula."

