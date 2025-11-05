Samo nekoliko sati nakon što je otkriveno da je jedan zatvorenik pogrešno pušten iz londonskog zatvora HMP Wandsworth, uprava te kaznionice priznala je da je u bijegu još jedan zatvorenik – drugi u samo nekoliko dana
Skandal u britanskom zatvoru: Dva opasna kriminalca puštena greškom, traži ih cijela zemlja...
HMP Wandsworth u južnom Londonu potvrdio je kako je 29. listopada greškom pušten strani državljanin Brahim Kaddour-Cherif (24), Alžirac i registrirani seksualni prijestupnik koji je služio kaznu zbog provale s namjerom krađe. Njegovo je oslobađanje uslijedilo samo pet dana nakon slične pogreške u zatvoru HMP Chelmsford u Essexu, gdje je greškom pušten etiopski migrant i osuđeni seksualni napadač Hadush Kebatu.
No, u srijedu navečer situacija je postala još ozbiljnija. Policija u Surreyju objavila je kako traga i za 35-godišnjim Williamom Smithom, poznatim i pod nadimkom Billy, koji je u ponedjeljak također pogrešno pušten iz HMP Wandswortha. Smith je bio osuđen na 45 mjeseci zatvora zbog više slučajeva prijevare.
Metropolitanska policija potvrdila je da je 4. studenoga u 13 sati obaviještena o pogrešnom puštanju Kaddour-Cherifa te da “provodi hitne radnje kako bi ga pronašla i vratila u pritvor”. I dalje nije poznato zašto je prošlo gotovo tjedan dana prije nego što je policija obaviještena o prvom incidentu.
Britanski premijer Keir Starmer nije bio upoznat s događajem sve dok Metropolitanska policija nije izdala služeno priopćenje. Njegov glasnogovornik rekao je novinarima da je “jedno pogrešno puštanje jedno previše” te da je slučaj “potpuno neprihvatljiv”.
“Policija mora imati prostora da pronađe bjegunce i vrati ih u pritvor, a mi ćemo hitno istražiti kako je do ovoga došlo,” poručio je glasnogovornik Downing Streeta.
Opozicija je žestoko reagirala, optužujući zamjenika premijera i ministra pravosuđa Davida Lammya da skriva informacije od parlamenta. Lammy je ranije ovog tjedna u Donjem domu odbio odgovoriti na više pitanja o mogućim pogrešnim puštanjima zatvorenika, iako je samo dan prije obećao “strože kontrole” i “najrigoroznije provjere ikad” prilikom svakog oslobađanja.
Konzervativna čelnica Kemi Badenoch na platformi X (bivši Twitter) napisala je: “James Cartlidge pitao je zamjenika premijera pet puta je li još jedan migrantski prijestupnik greškom pušten iz zatvora. Nije htio odgovoriti.”
