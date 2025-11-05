Skandal u britanskom zatvoru: Dva opasna kriminalca puštena greškom, traži ih cijela zemlja...

HMP Wandsworth u južnom Londonu potvrdio je kako je 29. listopada greškom pušten strani državljanin Brahim Kaddour-Cherif (24), Alžirac i registrirani seksualni prijestupnik koji je služio kaznu zbog provale s namjerom krađe. Njegovo je oslobađanje uslijedilo samo pet dana nakon slične pogreške u zatvoru HMP Chelmsford u Essexu, gdje je greškom pušten etiopski migrant i osuđeni seksualni napadač Hadush Kebatu.

No, u srijedu navečer situacija je postala još ozbiljnija. Policija u Surreyju objavila je kako traga i za 35-godišnjim Williamom Smithom, poznatim i pod nadimkom Billy, koji je u ponedjeljak također pogrešno pušten iz HMP Wandswortha. Smith je bio osuđen na 45 mjeseci zatvora zbog više slučajeva prijevare.

Foto: Metropolitanska policija

Metropolitanska policija potvrdila je da je 4. studenoga u 13 sati obaviještena o pogrešnom puštanju Kaddour-Cherifa te da “provodi hitne radnje kako bi ga pronašla i vratila u pritvor”. I dalje nije poznato zašto je prošlo gotovo tjedan dana prije nego što je policija obaviještena o prvom incidentu.

Britanski premijer Keir Starmer nije bio upoznat s događajem sve dok Metropolitanska policija nije izdala služeno priopćenje. Njegov glasnogovornik rekao je novinarima da je “jedno pogrešno puštanje jedno previše” te da je slučaj “potpuno neprihvatljiv”.

Foto: Metropolitanska policija

“Policija mora imati prostora da pronađe bjegunce i vrati ih u pritvor, a mi ćemo hitno istražiti kako je do ovoga došlo,” poručio je glasnogovornik Downing Streeta.

Opozicija je žestoko reagirala, optužujući zamjenika premijera i ministra pravosuđa Davida Lammya da skriva informacije od parlamenta. Lammy je ranije ovog tjedna u Donjem domu odbio odgovoriti na više pitanja o mogućim pogrešnim puštanjima zatvorenika, iako je samo dan prije obećao “strože kontrole” i “najrigoroznije provjere ikad” prilikom svakog oslobađanja.

Konzervativna čelnica Kemi Badenoch na platformi X (bivši Twitter) napisala je: “James Cartlidge pitao je zamjenika premijera pet puta je li još jedan migrantski prijestupnik greškom pušten iz zatvora. Nije htio odgovoriti.”