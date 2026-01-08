Skandal u Gradišću! Profesor zadao učenicima da zazidaju svastiku: Ravnatelj zvao policiju

Jedan profesor strukovne škole u gradu Stoob, u austrijskom Gradišću, dao je otkaz nakon što je svojim učenicima kao dio školske zadaće na satu dao zadatak da zazidaju svastiku.

Slučaj datira iz prosinca, kako piše Kronen Zeitung, policiju je u školu pozvao ravnatelj koji je podnio i kaznenu prijavu nakon konzultacija s Ravnateljstvom za obrazovanje Gradišća. Prije nego što je dao otkaz, profesor je bio pod suspenzijom.

Policija je nakon prijave otišla u školu i sve dokumentirala. Svastiku su učenici zazidali prema skici koju im je profesor zadao na ploči.

Foto: Privatni Album/krone.at/

Povela se i rasprava kako oblik svastike ide u krivom smjeru, kako ne odgovara zloglasnom nacističkom simbolu, ali u pravnom smislu to je nebitno, u Austriji su obje verzije zabranjene.

Foto: Privatni Album/krone.at/

Istraga se nastavlja, intervjuirat će se svi učenici koji su bili dio 'projekta', u sve su se uključili i odvjetnici, ali detalji zasad nisu poznati javnosti.