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SKANDAL Zatvorili kliniku u BiH: 'Naši embriji i biološke stanice su zarobljene, nitko ne reagira'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 5 min
SKANDAL Zatvorili kliniku u BiH: 'Naši embriji i biološke stanice su zarobljene, nitko ne reagira'
Foto: privatan album

Alma Kovačević, jedna od pacijentica sarajevske klinike Northwestern Medical Center, čiji je biološki materijal zarobljen u zatvorenoj ustanovi, a o svemu je progovorila za 24sata.

Naši embriji i biološki materijali već sedam i pol mjeseci su bez sigurnosnog i adekvatnog stručnog nadzora, uz rizik od skorog propadanja zbog potpunog ignoriranja institucija kojima smo se bezbroj puta obraćali tražeći hitno postupanje - govori Alma Kovačević, jedna od pacijentica sarajevske klinike Northwestern Medical Center, čiji je biološki materijal zarobljen u zatvorenoj ustanovi.

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