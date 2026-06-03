Alma Kovačević, jedna od pacijentica sarajevske klinike Northwestern Medical Center, čiji je biološki materijal zarobljen u zatvorenoj ustanovi, a o svemu je progovorila za 24sata.
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SKANDAL Zatvorili kliniku u BiH: 'Naši embriji i biološke stanice su zarobljene, nitko ne reagira'
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Naši embriji i biološki materijali već sedam i pol mjeseci su bez sigurnosnog i adekvatnog stručnog nadzora, uz rizik od skorog propadanja zbog potpunog ignoriranja institucija kojima smo se bezbroj puta obraćali tražeći hitno postupanje - govori Alma Kovačević, jedna od pacijentica sarajevske klinike Northwestern Medical Center, čiji je biološki materijal zarobljen u zatvorenoj ustanovi.
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